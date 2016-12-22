Ученые отказались пользоваться эталоном килограмма из платины

По решению Международного бюро мер и весов весной 2019 года хранящийся более века в Севре цилиндр из драгоценного металла «уйдет на пенсию». С этого момента эталон массы будут определять через постоянную Планка

Эталон веса 1 килограмм (Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС)

Участники прошедшей во Франции Генеральной конференции по мерам и весам решили отказаться от дальнейшего использования в качестве эталона килограмма цилиндра из сплава платины (90%) и иридия (10%), изготовленного в 1899 году. С 20 мая 2019 года (в этот день отмечается Всемирный день метрологии) единица массы, как и все остальные единицы физических величин, будет определяться через фундаментальную физическую константу и не будет иметь материального выражения.

Эталон килограмма по-прежнему будет храниться в Палате мер и весов во французском Севре, однако уже не станет использоваться для калибровки копий, хранящихся в других странах, — ранее такое происходило примерно каждые 40 лет, и именно в ходе таких сверок выяснилось, что копии стали чуть тяжелее эталона. Таким образом, килограмм повторит судьбу метра — от использования в качестве эталона изготовленной из того же платино-иридиевого сплава линейки ученые отказались еще в 1960 году.

По новым правилам эталон килограмма может рассчитать любая лаборатория, в которой установлен прибор под названием баланс Киббла, с помощью которого можно вычислить постоянную Планка. Эта константа пропорциональна количеству электромагнитной энергии, необходимой для уравновешивания массы, что позволяет получить электромагнитный эталон килограмма.

Одновременно с этим ученые изменили определение кельвина, ампера и моля. Например, единица измерения количества вещества моль теперь определяется не как число атомов в 12 г чистого углерода, а как их точное число — 6,02214129, умноженное на 10 в 23-й степени. Кельвин (единица измерения термодинамической температуры) будет выводиться через постоянную Больцмана, а ампер (единица силы тока) определяться в опыте по измерению заряда электрона (должно получиться ровно 1,60217 умножить на 10 в минус 19-й степени).