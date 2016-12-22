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В Лондоне умер российский биохимик Жорес Медведев
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В Лондоне умер российский биохимик Жорес Медведев
Общество, 15:41
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В Лондоне умер российский биохимик Жорес Медведев
Жорес Медведев (Фото: mos.ru)

Геронтолог Жорес Медведев скончался на 94-м году жизни от сердечного приступа, сообщил РБК его брат, писатель и публицист Рой Медведев.

«14 ноября мы отпраздновали его 93-летие, а вчера у него неожиданно случился сердечный приступ. Вообще он на сердце не жаловался, приехали три скорых, но спасти не успели», — рассказал Рой Медведев.

Он также сообщил, что прощание будет организовано в российском посольстве в Лондоне.

«Он работал до последнего дня жизни: много писал по проблеме питания и долголетия. Он работал над новой книгой, успел написать десять глав, и хотел еще года два работать. Но закончить не успел. Эти десять глав мы опубликуем в российском издательстве», — добавил публицист.

Жорес Медведев родился 14 ноября 1925 года в Тбилиси. В 1950 году после окончания Московской сельскохозяйственной академии имени К.А.Тимирязева ему была присуждена ученая степень кандидата биологических наук. В 1960-х был руководителем лаборатории молекулярной радиобиологии в Институте медицинской радиологии Академии медицинских наук СССР в калужском Обнинске, откуда был уволен в 1969 году после выхода в США его книги «Подъем и падение Лысенко». Ему запретили выезжать за границу. В начале 1970-х его пригласили на работу в Великобританию, приглашение было связано с работами Медведева по экспериментальной проверке одной из теорий старения. В январе 1973 года Жорес Медведев выехал в Великобританию и был лишен гражданства СССР.

Последующие 19 лет он был сотрудником Национального института медицинских исследований в Лондоне. Советское гражданство ему вернули в 1990 году указом президента Михаила Горбачева.

Жорес Медведев был членом Нью-Йоркской академии наук и лауреатом нескольких международных премий.

Авторы: Маргарита Девяткина, Егор Губернаторов.
Теги: ученый , Великобритания , СССР
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