В выходные в Москве резко похолодает

В субботу Северо-Западный и Центральный регионы страны будут находиться под влиянием норвежского циклона, сообщает сервер " GISMETEO.Новости ".

В Москве пик похолодания придется на предстоящие выходные. В субботу ночью термометры покажут -5…-7, днем -2…-4, а в воскресенье к утру похолодает до -7…-9, после полудня будет не теплее -4…-6. Прохождение холодного атмосферного фронта вызовет небольшой снег.

В Санкт-Петербурге тоже резко похолодает. В субботу ночью -5…-7, днем -4…-6, а в воскресенье перед рассветом температура понизится до -8…-10, днем термометры покажут те же -4…-6.

Подобная тенденция изменения погоды, роста давления и понижения температуры ожидается в Черноземье. В Воронеже по мере прохождения фронтальных разделов и затока арктического воздуха ночная температура понизится с -2…-4 до -4…-6, дневная с -1…-3 до -2…-4.

В Поволжье выходные будут еще более контрастными. Так, в субботу теплый и влажный средиземноморский воздух, помимо осадков, тумана и гололеда, вызовет повышение температуры в Самаре до +1…+3. Но уже в воскресенье дождь сменится снегом, и похолодает до -1…-3.

Южный округ России в субботу останется за пределами циклонической деятельности, во власти теплых южных воздушных потоков. Сочинцы и гости курортной столицы России днем могут рассчитывать на +16…+18. В воскресенье холодный фронт дотянется до Черноморского побережья, пойдут дожди с грозами, в горах выпадет снег, и в Сочи похолодает до +12…+14.

Передняя часть обширного циклона принесет на Урал и в Западную Сибирь порцию влажного и теплого воздуха, из-за чего пройдут снегопады, и морозы отступят. В Екатеринбурге потеплеет с -4…-6 до -1…+1, в Новосибирске - с -9…-11 до -1…-3.

В Прибайкалье сохранится господство студеного сибирского антициклона. В Иркутске в субботу без осадков, ночью -21…-23, днем -10…-12. В воскресенье теплые фронты придут и сюда, пойдет снег, и морозы спадут до -13…-15 и -5…-7 соответственно.

Через Приморье в субботу пройдет фронтальная волна. Она повысит облачность, принесет небольшой снег и немного ослабит морозы - дневная температура во Владивостоке повысится до слабой оттепели. А в воскресенье под гул порывистого северного ветра обвалится якутский холод, ночная температура упадет до -10…-12, днем будет не теплее -6…-8.