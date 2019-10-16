Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 64,35 (+0,09) Quote, 12:24
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 71,05 (+0,2) Quote, 12:24
Челябинские рабочие предложили восстановить крепостное право Общество, 15:08 Рогозин назвал мифом высокую аварийность космических аппаратов в России Технологии и медиа, 15:00 «Ethereum достиг дна»: когда продавать криптовалюту Крипто, 14:55 Мосгорсуд отказался лишить прав пришедших с детьми на митинг родителей Общество, 14:52 В Госдуме разработали новый закон о детективах и их тайне Общество, 14:39 СМИ анонсировали смену главного тренера «Манчестер Юнайтед» Спорт, 14:38 Степан Михалков: чем заняться зимой и куда поехать на машине РБК и Dunlop, 14:36 Минтранс ответил на решение «Победы» повысить цены на билеты в Россию Бизнес, 14:35 Телевидение нашего времени: как блогеры зарабатывают на YouTube Pro, 14:34 Любовь Соболь и Грета Тунберг вошли в список женщин года Би-би-си Общество, 14:25 ЛУКОЙЛ направит на выплаты акционерам весь свободный денежный поток Бизнес, 14:23 Организаторы форума в Краснодаре анонсировали телемост с Илоном Маском Бизнес, 14:21 От €30 до 945. Что важно знать о билетах на Евро-2020 Спорт, 14:20 СМИ сообщили о задержании актрисы из сериала «Солдаты» при краже в Москве Общество, 14:15
Общество ,  
0 
В Госдуме разработали новый закон о детективах и их тайне
Депутат-единоросс предложил разделить регулирование детективной и охранной деятельности, расширить полномочия сыщиков, а также ввести понятие «детективной тайны». В профессиональном сообществе говорят о назревшей реформе отрасли
Анатолий Выборный (Фото: Абулхатин Марат / ТАСС)

Зачем нужен новый закон

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный подготовил новый закон «О детективной деятельности». С текстом законопроекта ознакомился РБК. В среду, 16 октября, депутат планирует представить его на обсуждение с представителями сообщества детективов и госорганов в Торгово-промышленной палате. Затем депутат отправит его на экспертизу в правительство.

«Я думаю, что мы внесем его уже в эту сессию. Пришло время осовременить частных детективов с учетом требований времени, поскольку за последние 27 лет очень много изменилось», — объяснил РБК депутат Выборный.

По его словам, всего несколько тысяч детективов работают с официальными лицензиями, существуют также и серый рынок сыскных услуг, не подконтрольный регулированию. Чтобы сделать положение легально работающих детективов более привлекательным для участников рынка, необходимо наделить их не только обязанностями, но четко очерченными правами, считает он.

В законопроекте предлагается разделить законодательное регулирование детективной и охранной деятельности. Сейчас они регулируются одним законом «О частной детективной и охранной деятельности», принятым в 1992 году.

Как изменится закон о детективах

  • В отдельной статье дано определение «детективной тайны». «Детективной тайной являются любые сведения, связанные с оказанием детективных услуг заказчику. Детективная организация, детектив не вправе разглашать сведения, сообщенные им заказчиком в связи с оказанием детективной услуги, без согласия заказчика», — говорится в тексте законопроекта. При этом отдельно уточняется, что мероприятия по взаимодействию детективов с правоохранительными органами не могут нарушать обязательств детективов по договору с заказчиком.
  • В названии нового закона предлагается убрать словосочетание «в Российской Федерации», что позволит оказывать детективные услуги за рубежом «в соответствии с нормами ВТО и законодательством государства оказания охранных услуг»
  • Предлагается ввести в закон наряду с частным детективом понятие детективной организации.
  • Детективам предлагается предоставить право направлять в госорганы, общественные объединения и иные организации официальные «обращения о предоставлении справок, характеристик и иных документов, необходимых для оказания квалифицированной детективной услуги». На указанные органы будет возложена обязанность дать ответ на запрос в письменной форме.
  • Предлагается установить обязанность детективов страховать риски ответственности за нарушение договора с клиентом, риски ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при осуществлении деятельности.
  • Предлагается также позволить детективам встречаться с разрешения органа дознания, дознавателя, следователя или суда с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым в случае заключения с ними договора на сбор сведений по уголовному делу и при условии, если в отношении их избрана мера пресечения в виде заключения под стражу или в виде домашнего ареста.
  • В дополнение к уже имеющимся в законодательстве детективным услугам в проект нового закона включены: сбор сведений, предметов и документов по гражданским, арбитражным делам, делам об административных правонарушениях и исполнительного производства; сбор сведений, предметов и документов для подачи заявления или иска в правоохранительные органы или в суд; сбор сведений по установлению наступления страхового случая; поиск без вести пропавших, поиск должников и их имущества, а также поиск ребенка по исполнительному документу.

Как относятся к инициативе детективы

Государство недооценивает возможности развития института частных детективов, считает директор фонда «Институт проблем безопасности и устойчивого развития» Виктор Ананьев, приглашенный к участию в работе над законопроектом в качестве эксперта.

«СМИ связывают частных детективов, прежде всего, с работой по семейным делам, но в реальности спектр услуг гораздо шире — это, прежде всего, сбор информации в интересах заказчика для участия в административных и гражданских спорах, поиск пропавших без вести людей, — говорит Ананьев. — С этими задачами уже сейчас могли бы эффективно справляться детективы, которыми чаще всего становятся бывшие сотрудники правоохранительных органов, уволившиеся со службы. Вместо того, чтобы помочь им и создать условия для бизнеса, способного взять на себя специфическую социальную нагрузку, наши правоохранительные органы самоустранились от развития этой отрасли». По его мнению, предложенные поправки в части расширения полномочий детективов могут дать легальному рынку детективных услуг новый импульс».

По оценке президента «Ассоциации профессионалов сыска» и председателя правления Саморегулируемой ассоциации частных детективов «Национальное детективное бюро» Сергея Любименко, только 20% рынка детективных услуг приходится на лицензированных участников. Их в стране не больше тысячи человек, подчеркивает Любименко.

«Остальное приходится на деятельность служб безопасности, аудиторские компании, субъектов деловой разведки и так далее. Конечно, вывести этот сегмент из тени в интересах государства. Наше предложение к разрабатываемому законопроекту — передать лицензирование от регулятора (Росгвардии) к саморегулируемым организациям бизнеса, а Росгвардия будет контролировать уже соблюдение всех норм со стороны СРО», — говорит Любименко. По его словам, такие предложения находят положительный отклик в Росгвардии, поскольку позволяют разгрузить от лишней технической работы лицензионно-разрешительные отделы Росгвардии, освободить бизнес от лишней бюрократии и заинтересовать лидеров рынка в его саморегулировании.

Авторы: Максим Солопов, Елизавета Антонова
Теги: детектив, Госдума, законопроект
Материалы по теме
Онлайн-детектив: сколько можно заработать на услугах бизнес-разведки
Свое дело
СМИ узнали о привлечении к «делу Скрипалей» «уникальных» детективов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter