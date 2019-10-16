В Госдуме разработали новый закон о детективах и их тайне

В Госдуме разработали новый закон о детективах и их тайне

Депутат-единоросс предложил разделить регулирование детективной и охранной деятельности, расширить полномочия сыщиков, а также ввести понятие «детективной тайны». В профессиональном сообществе говорят о назревшей реформе отрасли

Анатолий Выборный (Фото: Абулхатин Марат / ТАСС)

Зачем нужен новый закон

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный подготовил новый закон «О детективной деятельности». С текстом законопроекта ознакомился РБК. В среду, 16 октября, депутат планирует представить его на обсуждение с представителями сообщества детективов и госорганов в Торгово-промышленной палате. Затем депутат отправит его на экспертизу в правительство.

«Я думаю, что мы внесем его уже в эту сессию. Пришло время осовременить частных детективов с учетом требований времени, поскольку за последние 27 лет очень много изменилось», — объяснил РБК депутат Выборный.

По его словам, всего несколько тысяч детективов работают с официальными лицензиями, существуют также и серый рынок сыскных услуг, не подконтрольный регулированию. Чтобы сделать положение легально работающих детективов более привлекательным для участников рынка, необходимо наделить их не только обязанностями, но четко очерченными правами, считает он.

В законопроекте предлагается разделить законодательное регулирование детективной и охранной деятельности. Сейчас они регулируются одним законом «О частной детективной и охранной деятельности», принятым в 1992 году.