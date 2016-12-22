В Марокко около 100 человек пострадали в результате крушения поезда

Инцидент на железной дороге произошел к северу от столицы Марокко Рабата. Поезд, который направлялся в город Кенитра, сошел с рельсов в районе населенного пункта Сиди-Букнадел, сообщает издание Telquel.
Цифры по погибшим разнятся. По различным данным, в результате инцидента погибли от шести до десяти человек. Пострадало более 90 пассажиров.
Причины аварии пока не называются. Изначально были сообщения о том, что два поезда столкнулись, однако позже эта информация была опровергнута. Комментариев от железнодорожного оператора — ONCF — не поступало.
На место происшествия отправились глава МВД Марокко Абделуафи Лафтит и министр транспорта Абделькадер Амара.
Инцидент произошел на скоростной линии, которая была создана с помощью французской компании Alstom. Целью проекта было соединить Танжер в северной части Марокко с городом Марракеш, который считается одним из туристических центров.