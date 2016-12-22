Россияне назвали лучшие города для карьеры

Жители разных регионов России оценили возможности для построения успешной карьеры в населенных пунктах, где они живут. Как выяснилось, оптимистично оценивают свои перспективы жители лишь нескольких крупных городов

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Как следует из опроса портала Superjob, больше всего тех, кто уверены, что смогут построить успешную карьеру в своем городе, проживают в Москве и Санкт-Петербурге, 74 и 72% опрошенных соответственно. При этом аналитики Superjob отметили, что по сравнению с опросом четырехлетней давности число оптимистов в обоих городах выросло на 8 и 4 п.п. соответственно.

Третье место в опросе заняла Тюмень. Лучшим городом для карьеры ее назвали 66% опрошенных.

Еще в трех городах с населением больше 500 тыс. человек перспективы роста ощущают более 50% местных жителей. Речь идет о Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. По сравнению с опросом четырехлетней давности в карьерной привлекательности потеряли Новосибирск (показатель уменьшился с 55 до 48%) и Красноярск (53 и 46% соответственно).

Больше оптимистов за четыре года стало в Иркутске (45 против 38%), Перми (42%, плюс 2 п.п.), а также в Хабаровске (41%, плюс 6 п.п.).

На последнем месте в рейтинге оказался Омск, где в удачную карьеру верят 16%, а 65% уверены, что добиться успеха в этом городе не представляется возможным. Рядом с ним, в самом низу списка, находятся Тольятти (16%), Волгоград (18%), Киров и Новокузнецк (по 20%). При этом в Superjob отметили, что в Тольятти число жителей, считающих свой город лучшим для карьеры, за четыре года сократилось на 10 п.п.