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Руководители овощебазы в Бирюлево объявлены в розыск
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Руководители овощебазы в Бирюлево объявлены в розыск
Общество, 16 окт 2013, 17:37
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Руководители овощебазы в Бирюлево объявлены в розыск
Директор и заместитель директора овощной базы в Бирюлево в Москве, которые привлекали незаконную иностранную рабочую силу, "подались в бега и уже объявлены в розыск". Об этом сообщил руководитель ФМС России Константин Ромодановский.
Фото: ИТАР-ТАСС

По его словам, за все годы существования базы ее руководство никогда не подавало заявок для получения квоты на использование трудовых мигрантов. "Все разрешения на работу были оформлены на другие фирмы", - сказал глава ФМС РФ и добавил, что "ситуация с овощебазой в Бирюлево, к сожалению, типична".

Глава ФМС сообщил, что в целом институт квотирования крайне забюрократизирован и нуждается в кардинальной модернизации. При этом он предложил установить уголовную ответственность для работодателей за незаконное использование мигрантов. В настоящее время за подобные правонарушения предусмотрена лишь административная ответственность.

Ранее стало известно, что в отношении руководства овощебазы в Бирюлево возбуждено три уголовных дела, связанных с организацией нелегальной миграции. По итогам проверки предприятия в полицию были доставлены 1 тыс. 245 граждан, 214 из них находились на территории столицы незаконно.

Добавим, что сегодня Чертановский суд Москвы приостановил деятельность ЗАО "Новые Черемушки", которое контролирует овощную базу "Покровская" в Бирюлево Западное, сроком на 90 дней. Таким образом, суд удовлетворил соответствующий иск Роспотребнадзора, который обнаружил на базе многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Глава ФМС также высказал мнение, что депортацию следуют распространить не только на лиц, совершивших тяжкое преступление, но и на всех осужденных в России иностранцев.

"Если бы эта норма действовала сегодня, печально известный Орхан Зейналов не мог бы законно находиться в России, поскольку два года назад был приговорен к одному году лишения свободы за совершенное ДТП", - сказал К.Ромодановский.

Он сообщил, что сегодня из 10,5 тыс. иностранных граждан, отбывающих наказания в колониях РФ, только в отношении 13% Министерство юстиции РФ приняло решение об их нежелательном пребывании на территории России.

К.Ромодановский добавил, что на фоне событий в Бирюлево освобождены от занимаемых должностей несколько руководителей миграционной службы столицы. Речь идет о начальнике отделения управления ФМС по Москве в Южном административном округе, ее заместителе и начальнике отделения ФМС в районе Бирюлево Западное.

"Мы проанализируем сложившуюся ситуацию с Бирюлево и найдем противоядие массовой незаконной миграции как в Москве, так и в других городах страны", - отметил К.Ромодановский.

Напомним, что внеплановая проверка одной из крупнейших овощных баз столицы была проведена после погромов 13 октября. Предприятие стало конечной целью участников беспорядков, которые были уверены, что там знают местонахождение подозреваемого в убийстве 25-летнего Егора Щербакова. Именно это преступление спровоцировало "народный сход" местных жителей, завершившийся погромами.

Минувшим вечером правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве Е.Щербакова. Им оказался 30-летний гражданин Азербайджана О.Зейналов. Он уже признал свою вину в преступлении. Следствие готовит ходатайство о его аресте.

Теги: Бирюлево , Москва , Ромодановский , ФМС , мигранты
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