Открылся рай для сладкоежек

Вчера в Италия, открылся знаменитый ежегодный фестиваль шоколада. Всевозможные композиции из различных сладостей будут создаваться художниками прямо на глазах у посетителей.

Главной достопримечательностью экспозиции станет огромный вигвам, сделанный из какао-бобов. На его создание уйдет более трех тонн горького шоколада. Форму сооружению придадут с помощью самых настоящих столярных инструментов - пил и рубанков.

Стоит заметить, что на фестивале за весьма скромную плату можно будет приобрести самые различные, зачастую эксклюзивные кондитерские изделия. Для любителей экзотики предусмотрены особые услуги - шоколадный маникюр или шоколадная прическа.

Выставка продлится до 21 октября. Согласно подсчетам организаторов, посетить Перуджу за это время смогут более миллиона любителей шоколада.

по материалам НТВ