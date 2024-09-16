Кадры потопа в Европе, из-за которого погибли более 10 человек

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В странах Центральной Европы из-за наводнения погибли более десяти человек. Reuters пишет как минимум о 15 погибших. The Guardian — о 16. О жертвах наводнения сообщали в Чехии, Австрии, Польше, Румынии. Подъем уровня воды из-за сильных дождей зафиксировали в Дунае, Мораве и других реках.