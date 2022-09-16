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Сотрудники филиала «Адмиралтейских верфей» устроили забастовку

Около 100 сотрудников компании «Эра» — подрядной организации «Адмиралтейских верфей» — устроили забастовку 14 сентября из-за задержек зарплат, сообщила «Фонтанка». В пресс-службе АО «Адмиралтейские верфи» подтвердили РБК факт «недопонимания» на территории предприятия, однако подчеркнули, что все вопросы были урегулированы.

«Фонтанка», в частности, опубликовала видео сотрудников, которые устроили забастовку. Они требовали встречи с руководством и скандировали: «Будут деньги, будет работа».

По данным издания, часть работников не получила вовремя расчет за июль. Рабочие 15 сентября вернулись на линии, но утверждают, что трудятся «в замедленном режиме». Они не исключают голодовку на рабочем месте, если деньги не поступят до 20 сентября.

«АО «Адмиралтейские верфи» ежемесячно, в установленные Коллективным договором сроки, выплачивают заработную плату своим работникам в полном объеме. На территории предприятия трудятся подрядные организации. Недопонимания возникли между руководством и работниками одной из них. На сегодняшний день они урегулированы», — сообщили РБК в пресс-службе компании.

В этот же день глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СКР по Санкт-Петербургу организовать проверку по факту забастовки около 100 сотрудников «одной из коммерческих организаций» из-за задержки выплаты зарплаты. Название фирмы в пресс-службе СК нее сообщили.

«Адмиралтейские верфи» — одно из старейших судостроительных предприятий России, первое промышленное предприятие Санкт-Петербурга. Входит в состав «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК).

ЭлектроРадиоАвтоМатика (ЭРА) — филиал «Адмиралтейских верфей», который занимается монтажными, модернизационными, ремонтными и реклассификационныим работами. Персонал Филиала насчитывает 180 судовых электромонтажников и 50 инженеров-наладчиков.

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