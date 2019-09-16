В вирусологическом центре под Новосибирском взорвался газ

Угрозы заражения населения нет, заверяют власти

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Новосибирской области в здании одного из крупнейших научных вирусологических центров России произошел хлопок газа, пострадал один человек, передает ТАСС со ссылкой на данные властей.

По информации источника «Интерфакса», в научном центре «Вектор» взорвался газовый баллон. «Газовый баллон взорвался при проведении ремонтных работ в санпропускнике одного из лабораторных корпусов. Пострадал рабочий», — сказал источник. Угрозы биологического заражения нет, добавил собеседник издания.

«Помещение находилось на ремонте. Никаких биоматериалов там не было. Угрозы нет», — сказал источник.

Позже информацию о взрыве в центре «Вектор» в беседе с агентством подтвердил мэр наукограда Кольцово Николай Красников. По его информации, пострадавшего рабочего доставили в больницу. Сейчас угрозы безопасности нет, пожар удалось локализовать, добавил он.

В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области РБК сообщили, что очаг пожара находился на четвертом этаже. «Предположительно, при подготовке к покрасочным работам на реконструированном объекте произошел хлопок газовоздушной смеси, во время которого пострадал один человек. В данный момент возникшее возгорание оперативно ликвидировано и никакой угрозы для населения не представляет», — рассказали РБК в пресс-службе ведомства.