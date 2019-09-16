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Умер старейший артист «Ленкома» Юрий Колычев
Народный артист РСФСР, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени умер в возрасте 90 лет
Юрий Колычев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Театр «Ленком» сообщил о смерти своего старейшего артиста, народного артиста РСФСР Юрия Колычева. Он умер 16 сентября на 91-м году жизни.

«Юрий Осипович служил в нашем театре более 60 лет. О месте и времени прощания будет известно позже», — говорится в сообщении «Ленкома».

Юрий Колычев был приглашен в Московский театр имени Ленинского комсомола в 1957 году (до того он шесть лет проработал в Малом театре) и на протяжении более чем 60 лет был одним из ведущих артистов труппы. В спектаклях Марка Захарова Колычев сыграл угольщика Клааса («Тиль», Фирса » (Вишневый сад»), Шафирова («Шут Балакирев»), Священника («Поминальная молитва») и другие роли.

«Наверное, лучшая актерская работа, к которой я имею отношение, — незабвенный Николай Иванович из пьесы Л.Петрушевской «Три девушки в голубом». Здесь Ю.О.Колычев показал какой-то запредельный актерский пилотаж. Мне никогда прежде не приходилось видеть ничего подобного, и я думаю, что Ю.О.Колычев поднялся в этом спектакле до блистательной сатирической выси», — писал об актере Захаров.

В 1977 году Колычев был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, в 1989 году стал народным артистом РСФСР («за большие заслуги в области советского искусства»). В 1999 году актер был награжден орденом Почета, в 2008 году — орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени («за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность»).

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Ленком», театр
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