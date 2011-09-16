В Новокузнецке обстреляли редакцию местного телеканала

В Новокузнецке в ночь на пятницу, 16 сентября, неизвестные обстреляли редакцию "10 канала" Новокузнецкого независимого телевидения. В бизнес-центре "Сити", где расположен офис телекомпании, также находятся редакции телеканала "СТК 10", радиостанций "Милицейская волна", "Кузнецкий экспресс" и ГТРК "Кузбасс.

На сайте "10 канала" отмечается, что четыре выстрела были произведены по фасаду здания на уровне 1-2 этажей. Нападение произошло в районе 2-3 часов ночи по местному времени. В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительной версии, выстрелы производились из карабина "Сайга", причем стрелявшие находились в проезжавшем мимо бизнес-центра автомобиле. В настоящее время проводится баллистическая экспертиза.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, которое взял под контроль губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.