Самая старая женщина в мире проспала собственный день рождения

Главный долгожитель планеты - японка Камато Хонго - проспала собственный, 115-й день рождения. Камато Хонго, родившаяся в 1887 году, живет по уникальному графику: после двух дней бодрствования следуют два дня сна. Один из таких «сонных» дней как раз пришелся на ее день рождения, 16 сентября.

Несмотря на преклонный возраст, женщина чувствует себя очень неплохо и никогда не отказывается от предложения пропустить по рюмочке сакэ. Она живет в том же районе Японии, на острове Кюсю, где живет и самый старый мужчина на Земле, которому сейчас 113 лет.

Больше всего долгожителей именно в Японии. По некоторым данным, в этом году более 15 000 жителей страны отметили свое столетие. Подобное долголетие в сочетании с падением рождаемости превратило Японию в одну из самых "старых наций" мира. Согласно исследованиям ООН, к 2050 году доля населения старше 65 лет возрастет с 17 до 32 процентов. Сейчас средний уровень жизни в Японии составляет 84 года для женщин и 77 для мужчин, и является одним из самых высоких в мире.

Аnanova