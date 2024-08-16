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Блэкаут во Владивостоке. Видео очевидцев

Блэкаут во Владивостоке. Видео очевидцев
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Владивосток и другие города Приморского края 16 августа оказались обесточены в результате повреждения оборудования на Приморской ГРЭС, в городе возникли проблемы с сотовой связью и интернетом, не работают светофоры, закрылись некоторые магазины. Позднее правительство Приморского края сообщило, что подача электроэнергии возобновлена в большей части Владивостока, водоснабжение будет восстановлено после подачи электроэнергии на насосы.

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