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Умер экс-глава штаба ВС России в Сирии генерал-полковник Геннадий Жидко

Умер экс-глава штаба ВС России в Сирии генерал-полковник Жидко
Герой России Геннадий Жидко умер после продолжительной болезни. Ему было 57 лет. В Сирии он руководил штабом группировки российских войск
Геннадий Жидко
Геннадий Жидко (Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости)

Экс-глава штаба Вооруженных сил России в Сирии, Герой России, генерал-полковник Геннадий Жидко умер после продолжительной болезни. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

«Мне посчастливилось знать этого человека, очень внимательного к нуждам простого солдата и очень требовательного в службе. Именно таких командиров называют полководцами», — отметил глава региона.

Геннадий Жидко родился 12 сентября 1965 года в Узбекской ССР. Он окончил Ташкентское высшее танковое командное училище им. дважды Героя Советского Союза маршала бронетанковых войск П. С. Рыбалко, Военную академию бронетанковых войск им. Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского, а также Военную академию Генштаба ВС России.

В 2016 году руководил штабом группировки ВС России в Сирии, в 2018 году был назначен командующим войсками Восточного военного округа, в 2021 году — заместителем министра обороны России — начальником Главного военно-политического управления ВС. В 2022 году Жидко вновь стал командующим войсками ВВО.

Жидко после начала спецоперации на Украине находился под санкциями США, Великобритании, Швейцарии, Австралии, Японии, Новой Зеландии, Украины.

С 6 октября прошлого года он также находился под санкциями всех стран ЕС. В официальном журнале Европейского союза говорилось, что «он командовал Южной группировкой войск России» в ходе спецоперации на Украине.

Ему было присвоено звание «Герой России» и вручена медаль «Золотая Звезда» указом президента России Владимира Путина от 2017 года «за героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга».

Помимо этого он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени с мечами, орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

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Сирия ВС России болезнь смерть