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Общество ,  

Умер народный артист России Виктор Зозулин

Актер скончался в 77 лет после продолжительной болезни. Он служил в Вахтанговском театре с 1966 года, в 2001-м ему присвоили звание народного артиста России
Виктор Зозулин
Виктор Зозулин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

На 78-м году жизни скончался актер Виктор Зозулин, более 55 лет проработавший в театре им. Евгения Вахтангова, сообщается на сайте учреждения.

Зозулин умер 16 августа «после продолжительной болезни».

«Виктор Викторович обладал редким амплуа — героя-неврастеника, обогащенным блестящим чувством юмора, музыкальностью, темпераментом. <...> Уход Виктора Зозулина — невосполнимая утрата для театра», — говорится в сообщении.

Спектакль &laquo;Курьер Кремля&raquo;, Виктор Зозулин в роли Джона Рида, 1967 год Кадр из фильма &laquo;Операция &laquo;Ы&raquo; и другие приключения Шурика&raquo;, Виктор Зозулин в роли Кости, 1965 год Спектакль &laquo;Мистерия-буфф&raquo;, Виктор Зозулин (справа) в роли рабочего, 1983 год Кадр из фильма &laquo;Тревожное воскресенье&raquo;, Виктор Зозулин в роли Поля Намюра, 1983 год Кадр из фильма &laquo;Битва за Москву&raquo;, Виктор Зозулин в роли Катукова, 1985 год Спектакль &laquo;Принцесса Турандот&raquo;,&nbsp;Виктор Зозулин (слева) в роли Тимура, 1991 год Виктор Зозулин

Актер родился 10 октября 1944 года. В 1966 году окончил с отличием Театральное училище им. Б.В. Щукина (сейчас Театральный институт им. Бориса Щукина при Театре им. Евгения Вахтангова), в том же году начал работу в театре. Работал с режиссерами Юрием Любимовым, Петром Фоменко, Римасом Туминасом и др.

Среди его известных ролей в сообщении театра названы Дон Жуан («Маленькие трагедии»), Томский («Пиковая дама»), Кармазинов («Бесы»), Чебаков («Женитьба Бальзаминова»), Троцкий («Брестский мир») и другие.

Кроме того, Зозулин снимался в кино: первую роль он сыграл в комедии Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (радиотехник Костя). Среди других картин, где появлялся актер, — «Битва за Москву» (Михаил Катуков), телеспектакль «Солярис» (Сарториус), передача «Кабачок «13 стульев» (пан Анджей), сериал «Возвращение Мухтара» (Владимир Брусникин) и другие.

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Зозулин также записывал аудиокниги по произведениям русских классов — Ивана Бунина, Михаила Лермонтова, Владимира Маяковского, Бориса Пастернака, Ивана Тургенева, Антона Чехова, Михаила Булгакова.

В 2001 году актеру присвоили звание народного артиста России.

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Лилия Пашкова
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