Умер народный артист России Виктор Зозулин
На 78-м году жизни скончался актер Виктор Зозулин, более 55 лет проработавший в театре им. Евгения Вахтангова, сообщается на сайте учреждения.
Зозулин умер 16 августа «после продолжительной болезни».
«Виктор Викторович обладал редким амплуа — героя-неврастеника, обогащенным блестящим чувством юмора, музыкальностью, темпераментом. <...> Уход Виктора Зозулина — невосполнимая утрата для театра», — говорится в сообщении.
Актер родился 10 октября 1944 года. В 1966 году окончил с отличием Театральное училище им. Б.В. Щукина (сейчас Театральный институт им. Бориса Щукина при Театре им. Евгения Вахтангова), в том же году начал работу в театре. Работал с режиссерами Юрием Любимовым, Петром Фоменко, Римасом Туминасом и др.
Среди его известных ролей в сообщении театра названы Дон Жуан («Маленькие трагедии»), Томский («Пиковая дама»), Кармазинов («Бесы»), Чебаков («Женитьба Бальзаминова»), Троцкий («Брестский мир») и другие.
Кроме того, Зозулин снимался в кино: первую роль он сыграл в комедии Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (радиотехник Костя). Среди других картин, где появлялся актер, — «Битва за Москву» (Михаил Катуков), телеспектакль «Солярис» (Сарториус), передача «Кабачок «13 стульев» (пан Анджей), сериал «Возвращение Мухтара» (Владимир Брусникин) и другие.
Зозулин также записывал аудиокниги по произведениям русских классов — Ивана Бунина, Михаила Лермонтова, Владимира Маяковского, Бориса Пастернака, Ивана Тургенева, Антона Чехова, Михаила Булгакова.
В 2001 году актеру присвоили звание народного артиста России.