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Эксперты назвали проблемные регионы из-за алкоголя и наркотиков

По данным фонда «Нужна помощь», самая неблагополучная ситуация сложилась в Сахалинской, Амурской, Курганской областях, Туве, Коми и Удмуртии. Эксперты оценили уровень потребления алкоголя, долю преступлений и другие показатели
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Проект «Если быть точным» (создан фондом «Нужна помощь») опубликовал исследование, посвященное масштабам проблемы алкоголизма и наркозависимости в российских регионах за 2019 год. Внимание на него обратил «Коммерсантъ».

Согласно данным исследования, наименее благополучная ситуация, связанная с употреблением алкоголя и наркотиков, сложилась в шести регионах: Сахалинской, Амурской, Курганской областях, Туве и Коми, а также Удмуртии. Рейтинг был составлен на основе четырех показателей: потребление алкоголя (отношение оценки среднедушевого потребления алкоголя к доле населения старше 15 лет), доля преступлений в состоянии опьянения, заболеваемость наркологическими расстройствами и смертность от случайных отравлений.

В этих субъектах, за исключением Удмуртии, фиксируют высокий уровень смертности от случайных отравлений алкоголем и наркотиками. Лидирует по этому показателю Тува: 56,3 случая на 100 тыс. человек в возрасте от 15 до 79 лет. Ситуация с заболеваемостью тяжелее всего складывается в Сахалинской области — 314,1 на 100 тыс. населения от 15 до 39 лет.

Самыми благополучными, по оценке «Если быть точным», стали Дагестан, Ставропольский край, Кабардино-Балкарския, Краснодарский край и Северная Осетия. В рейтинге участвовал 81 субъект, в него не включили Ингушетию, Чечню, Чукотский и Ненецкий автономные округа. Как отметила авторы, в первых двух регионах нет или слишком мало достоверных исходных данных, в других двух — малые абсолютные значения практически по всем показателям.

Смертность от наркотиков в России выросла на 60% на фоне пандемии
Экономика
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

В пятерку регионов с наибольшим потреблением алкоголя вошли:

  • Еврейская автономная область — 18,6 л на одного человека старше 15 лет;
  • Республика Коми — 16,4 л;
  • Ненецкий автономный округ — 16,3 л;
  • Удмуртия — 16,2 л;
  • Архангельская область — 15,7 л.
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Эксперты также пришли к выводу, что в России снижается потребление легального алкоголя: в 2010 году оно составляло 11,2 л в год на взрослого старше 15 лет (в этиловом эквиваленте), в 2019 году — 7,5 л. Однако объемы розничной продажи алкоголя не отражают его реальное потребление: авторы исследования отмечают, что значительную его часть составляют самогон и нелегально реализуемый алкоголь. По данным Минздрава, в 2017 году незарегистрированное потребление составило 2,9 л в год на душу населения, или 30% от общего потребления.

По оценке «Если быть точным», в стране снижается число наркологических диспансеров и стационаров: в 2017 году в России работали 86 диспансеров (в том числе 81 со стационаром), в 2019-м их число сократилось до 77 (75 со стационаром). В 11 регионах, в том числе Брянской и Курской областях, Крыму, Севастополе, нет специализированных учреждений для реабилитации наркологических больных. В 17 регионах с высоким уровнем заболеваемости наркологическими расстройствами работали менее 20 психиатров-наркологов.

Руководитель отдела исследований фонда «Нужна помощь» Елизавета Язневич заявила «Коммерсанту», что исследование построено на официальных данных из открытых источников и ответах на запросы в профильные ведомства. Авторы документа среди прочего ссылаются на данные Минздрава, государственного Антинаркотического комитета и статистику организации «Трезвая Россия».

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
регионы Рейтинг алкоголь наркотики
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