Эксперты назвали проблемные регионы из-за алкоголя и наркотиков

По данным фонда «Нужна помощь», самая неблагополучная ситуация сложилась в Сахалинской, Амурской, Курганской областях, Туве, Коми и Удмуртии. Эксперты оценили уровень потребления алкоголя, долю преступлений и другие показатели

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Проект «Если быть точным» (создан фондом «Нужна помощь») опубликовал исследование, посвященное масштабам проблемы алкоголизма и наркозависимости в российских регионах за 2019 год. Внимание на него обратил «Коммерсантъ».

Согласно данным исследования, наименее благополучная ситуация, связанная с употреблением алкоголя и наркотиков, сложилась в шести регионах: Сахалинской, Амурской, Курганской областях, Туве и Коми, а также Удмуртии. Рейтинг был составлен на основе четырех показателей: потребление алкоголя (отношение оценки среднедушевого потребления алкоголя к доле населения старше 15 лет), доля преступлений в состоянии опьянения, заболеваемость наркологическими расстройствами и смертность от случайных отравлений.

В этих субъектах, за исключением Удмуртии, фиксируют высокий уровень смертности от случайных отравлений алкоголем и наркотиками. Лидирует по этому показателю Тува: 56,3 случая на 100 тыс. человек в возрасте от 15 до 79 лет. Ситуация с заболеваемостью тяжелее всего складывается в Сахалинской области — 314,1 на 100 тыс. населения от 15 до 39 лет.

Самыми благополучными, по оценке «Если быть точным», стали Дагестан, Ставропольский край, Кабардино-Балкарския, Краснодарский край и Северная Осетия. В рейтинге участвовал 81 субъект, в него не включили Ингушетию, Чечню, Чукотский и Ненецкий автономные округа. Как отметила авторы, в первых двух регионах нет или слишком мало достоверных исходных данных, в других двух — малые абсолютные значения практически по всем показателям.