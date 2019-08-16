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Общество ,  
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Украинского бизнесмена осудили в Москве на 9 лет и взыскали 198 млрд руб.
Мосгорсуд признал украинского бизнесмена Олега Мкртчана виновным в крупном мошенничестве. Одновременно с этим суд постановил взыскать с него в пользу «дочки» ВЭБа более 198 млрд руб.
Олег Мкртчан (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Московский городской суд признал украинского бизнесмена, бывшего владельца футбольного клуба «Кубань» и одного из основателей металлургической компании «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) Олега Мкртчана виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

«Суд постановил назначить Мкртчану наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафа в 900 тыс. руб.», — сообщила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Кроме того, по ее словам, суд удовлетворил гражданский иск Фонда промышленных активов (организация учреждена ВЭБом, передавшим ей «плохие» долги украинских заемщиков) о взыскании с Мкртчана более 198 млрд руб.

«Сохранен арест на имущество», — добавила Солопова.

Рассмотрение дела Мкртчана, обвинявшегося в мошенничестве при реализации контракта с ВЭБом, проходило в Мосгорсуде в закрытом режиме, поскольку его материалам был присвоен гриф «секретно».

Об аресте Мкртчана стало известно 8 февраля 2018 года, тогда сообщалось, что причиной уголовного дела в отношении Мкртчана стало то, что он привлек несколько кредитов ВЭБа, а более 1 млрд руб. вывел в подконтрольный ему офшор. Однако председатель правления Внешэкономбанка Сергей Горьков утверждал, что «никакой роли ВЭБа» в деле Мкртчана нет.

Бизнес
За что арестовали основателя украинского металлургического гиганта

ИСД был основан в 1995 году в Донецке; он объединял более 40 компаний Украины и других стран. Флагманским активом группы является Алчевский металлургический комбинат, который в ноябре 2017 года перешел под управление властей самопровозглашенной Луганской народной республики. ИСД входит в число крупнейших транснациональных металлургических компаний Центральной и Восточной Европы. Производственная мощность заводов, входящих в корпорацию, превышает 10 млн т стали в год, она значится среди 40 крупнейших металлургических компаний мира.

Авторы: Евгений Калюков, Дмитрий Алексеев
Теги: Олег Мкртчян, криминал, Мосгорсуд
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