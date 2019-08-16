Украинского бизнесмена осудили в Москве на 9 лет и взыскали 198 млрд руб.

Украинского бизнесмена осудили в Москве на 9 лет и взыскали 198 млрд руб.

Мосгорсуд признал украинского бизнесмена Олега Мкртчана виновным в крупном мошенничестве. Одновременно с этим суд постановил взыскать с него в пользу «дочки» ВЭБа более 198 млрд руб.

Олег Мкртчан (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Московский городской суд признал украинского бизнесмена, бывшего владельца футбольного клуба «Кубань» и одного из основателей металлургической компании «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) Олега Мкртчана виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

«Суд постановил назначить Мкртчану наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафа в 900 тыс. руб.», — сообщила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Кроме того, по ее словам, суд удовлетворил гражданский иск Фонда промышленных активов (организация учреждена ВЭБом, передавшим ей «плохие» долги украинских заемщиков) о взыскании с Мкртчана более 198 млрд руб.

«Сохранен арест на имущество», — добавила Солопова.

Рассмотрение дела Мкртчана, обвинявшегося в мошенничестве при реализации контракта с ВЭБом, проходило в Мосгорсуде в закрытом режиме, поскольку его материалам был присвоен гриф «секретно».