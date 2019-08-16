ФСБ начала проверку подрядчика МОЭК

ФСБ проверяет контракты Московской объединенной энергетической компании с подрядчиком по строительству теплотрасс, в том числе в технопарке «Нагатино ЗиЛ»

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Управление «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России заинтересовалось контрактами подрядчиков Московской объединенной энергетической компании (МОЭК). Об этом РБК рассказал близкий к спецслужбе источник и подтвердил собеседник в структурах «Газпрома».

По данным источников РБК, в середине июля руководство 8-ого отдела «К» СЭБ ФСБ (управление «К» занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой сферы) официально запросило у управляющего директора МОЭК Дениса Башука информацию по поводу взаимоотношений «дочки» МОЭК ООО «ТСК Новая Москва» с ООО «МК ЭнергоСпецСтрой». Силовиков в рамках доследственной проверки интересовали контракты за 2016–2017 годы.

Кроме того, ФСБ запросила информацию об организациях, выполнявших строительно-монтажные работы по очистным сооружениям для застройки 11-го микрорайона в Южном Бутово. Спецслужбу заинтересовала компания, строившая магистральную теплотрассу от районной тепловой станции «Южное Бутово» до административно-делового центра в Коммунарке. ФСБ просила МОЭК представить по этим объектам списки сотрудников привлеченных подрядчиков, на которых оформлялись пропуска для прохода на участки.

В середине июня управление «К» также запрашивало у руководства МОЭК документы за 2016–2017 годы, касающиеся взаимоотношения с «МК ЭнергоСпецСтрой».

Спецслужбу интересовали сведения об организациях, работавших на реконструкции тепломагистралей и других объектов теплоснабжения для потребителей: ТЭЦ «ЗиЛ», застройка технопарка «Нагатино ЗиЛ», тепловые сети на улице Василисы Кожиной, участки тепломагистрали на шоссе Энтузиастов и др. По всем этим объектам ФСБ также просила представить списки привлеченных сотрудников.