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ФСБ начала проверку подрядчика МОЭК
ФСБ проверяет контракты Московской объединенной энергетической компании с подрядчиком по строительству теплотрасс, в том числе в технопарке «Нагатино ЗиЛ»
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Управление «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России заинтересовалось контрактами подрядчиков Московской объединенной энергетической компании (МОЭК). Об этом РБК рассказал близкий к спецслужбе источник и подтвердил собеседник в структурах «Газпрома».

По данным источников РБК, в середине июля руководство 8-ого отдела «К» СЭБ ФСБ (управление «К» занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой сферы) официально запросило у управляющего директора МОЭК Дениса Башука информацию по поводу взаимоотношений «дочки» МОЭК ООО «ТСК Новая Москва» с ООО «МК ЭнергоСпецСтрой». Силовиков в рамках доследственной проверки интересовали контракты за 2016–2017 годы.

Кроме того, ФСБ запросила информацию об организациях, выполнявших строительно-монтажные работы по очистным сооружениям для застройки 11-го микрорайона в Южном Бутово. Спецслужбу заинтересовала компания, строившая магистральную теплотрассу от районной тепловой станции «Южное Бутово» до административно-делового центра в Коммунарке. ФСБ просила МОЭК представить по этим объектам списки сотрудников привлеченных подрядчиков, на которых оформлялись пропуска для прохода на участки.

В середине июня управление «К» также запрашивало у руководства МОЭК документы за 2016–2017 годы, касающиеся взаимоотношения с «МК ЭнергоСпецСтрой».

Спецслужбу интересовали сведения об организациях, работавших на реконструкции тепломагистралей и других объектов теплоснабжения для потребителей: ТЭЦ «ЗиЛ», застройка технопарка «Нагатино ЗиЛ», тепловые сети на улице Василисы Кожиной, участки тепломагистрали на шоссе Энтузиастов и др. По всем этим объектам ФСБ также просила представить списки привлеченных сотрудников.

Согласно СПАРК, 100% «МК Спецэнергострой» принадлежит Мамеду Шариф Оглы Мамедбекову, его компания была зарегистрирована в 2011 году. Выручка в 2017 году составила 1,5 млрд руб. В 2016 году компания заключила два контракта с ТСК «Новая Москва» на 876 млн руб и с МОЭК на 21 млн руб. В рамках первого контракта подрядчик должен был построить теплотрассу, по второму — реконструировать тепловые сети.

МОЭК — единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы и отдельных городов ближнего Подмосковья. Компания и ее «дочки» также работают в некоторых городах ближнего Подмосковья. «Газпром энергохолдингу» принадлежит более 88% акций компании. В мае МОЭК официально присоединила к себе ООО «ТСК Новая Москва» — теплоснабжающую компанию, работающую в Троицком и Новомосковском административных округах.

Отношения с правоохранительными органами компания не комментирует, заявил РБК представитель МОЭК. «При необходимости взаимодействие с ними ведется в рабочем порядке. О каком ущербе идет речь, не понимаем, — пояснил он. — Решение о присоединении ТСК «Новая Москва» к ПАО «МОЭК» было принято с целью упрощения корпоративной структуры управления системой теплоснабжения Москвы и позволяет более эффективно взаимодействовать с правительством города в обеспечении надежного теплоснабжения».

РБК отправил запрос в ЦОС ФСБ и «МК Спецэнергострой».

Авторы: Владимир Дергачев, Алина Фадеева
Теги: МОЭК, «Газпром энергохолдинг», ФСБ
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