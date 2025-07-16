Как выглядит район, где нашли обломки вертолета Ми-8 на Дальнем Востоке

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Поисково-спасательные службы обнаружили пропавший два дня назад вертолет Ми-8. Он вылетел из Охотска в Магадан 14 июля, но не прибыл к месту назначения. Обломки со следами горения были найдены в 130 км к северо-востоку от Охотска.

«Группа спасателей выдвинулась к месту обнаружения обломков вертолета. Данные о пострадавших уточняются», — сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

Экипаж, скорее всего, погиб, сообщили ТАСС в оперативных службах Дальнего Востока.