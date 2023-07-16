В Британии установили возможную личность Джека Потрошителя
Сара Бакс Хортон, праправнучка полицейского, занимавшегося расследованием дела серийного убийцы Джека Потрошителя, утверждает, что смогла установить его настоящую личность, пишет The Telegraph.
Джек Потрошитель совершал убийства с августа по ноябрь 1888 года в районе Уайтчепел в лондонском районе Ист-Энд (там сейчас располагается Jack The Ripper Museum).
Ему приписывают как минимум пять убийств девушек, которые, вероятно, занимались проституцией. Потрошитель перерезал жертвам горло и уродовал их тела. Среди тех, кто мог скрываться под маской Потрошителя, называли интересовавшегося хирургией адвоката и учителя Монтегю Друитта, художника Уолтера Сикерта, русского мошенника и врача Майкла Острога и др.
По данным Бакс Хортон, за псевдонимом Джека Потрошителя мог скрываться сигародел Хайам Хайамс, который жил в районе, где происходили убийства. Бакс Хортон пришла к своим выводам на основании медицинских записей Хайамса, где были приведены его физические характеристики, которые совпали с тем, каким описывали свидетели Потрошителя.
Видевшие убийцу говорили, что на вид ему было чуть больше 30 лет, у него не сгибалась рука, были согнуты колени и были проблемы с походкой. Они отмечали, что его рост составлял от 5 футов 5 дюймов до 5 футов 8 дюймов (примерно 165–173 см), он был крепким и широкоплечим.
Хайамс был эпилептиком и алкоголиком, нападал на свою жену и мать, проходил лечение в психиатрических клиниках. В 1888 году, когда происходили убийства, ему было 35 лет, в медзаписях есть информация о том, что он не мог сгибать или вытягивать левую руку из-за перелома, имел шаткую походку и не мог выпрямить колени. Рост его составлял 5 футов 7 дюймов (около 170 см), по сохранившимся фото также видно, что он был широкоплеч.
Бакс Хортон отмечает, что ухудшение состояния Хайамса совпало с периодом, когда произошли убийства. В конце 1888-го его задержала полиция, и в следующем году Хайамса поместили в сумасшедший дом, где он пробыл до своей смерти в 1913-м.
Хайамс входил в лонг-лист подозреваемых, которые могли скрываться под псевдонимом Джека Потрошителя, но затем его исключили. «Когда я пыталась определить правильного Хайама Хайамса, я нашла около пяти. Потребовалось довольно много работы, чтобы выявить его верные биографические данные. Хайам Хайамс никогда прежде не подвергался полному расследованию в качестве подозреваемого Потрошителя», — сказала расследовательница.
Бакс Хортон преподает в Оксфордском университете и более 20 лет была волонтером полиции. На расследование по делу Потрошителя ее натолкнул момент в изучении истории своей семьи, когда она узнала, что ее прадед Гарри Гарретт был причастен к расследованию. Свои догадки о личности серийного убийцы она изложит в книге «Однорукий Джек: раскрытие настоящего Джека-Потрошителя».