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В Британии установили возможную личность Джека Потрошителя

В Британии праправнучка полицейского установила возможную личность Джека Потрошителя
Потрошитель совершал убийства в 1888-м, но его личность так и не установлена. Праправнучка участвовавшего в расследовании полицейского предположила, что им мог быть Хайам Хайамс, который по внешнему виду сильно совпадал с убийцей
Фото: Anthony Devlin / PA Archive / PA Images / Reuters
Фото: Anthony Devlin / PA Archive / PA Images / Reuters

Сара Бакс Хортон, праправнучка полицейского, занимавшегося расследованием дела серийного убийцы Джека Потрошителя, утверждает, что смогла установить его настоящую личность, пишет The Telegraph.

Джек Потрошитель совершал убийства с августа по ноябрь 1888 года в районе Уайтчепел в лондонском районе Ист-Энд (там сейчас располагается Jack The Ripper Museum).

Ему приписывают как минимум пять убийств девушек, которые, вероятно, занимались проституцией. Потрошитель перерезал жертвам горло и уродовал их тела. Среди тех, кто мог скрываться под маской Потрошителя, называли интересовавшегося хирургией адвоката и учителя Монтегю Друитта, художника Уолтера Сикерта, русского мошенника и врача Майкла Острога и др.

По данным Бакс Хортон, за псевдонимом Джека Потрошителя мог скрываться сигародел Хайам Хайамс, который жил в районе, где происходили убийства. Бакс Хортон пришла к своим выводам на основании медицинских записей Хайамса, где были приведены его физические характеристики, которые совпали с тем, каким описывали свидетели Потрошителя.

Видевшие убийцу говорили, что на вид ему было чуть больше 30 лет, у него не сгибалась рука, были согнуты колени и были проблемы с походкой. Они отмечали, что его рост составлял от 5 футов 5 дюймов до 5 футов 8 дюймов (примерно 165–173 см), он был крепким и широкоплечим.

Хайамс был эпилептиком и алкоголиком, нападал на свою жену и мать, проходил лечение в психиатрических клиниках. В 1888 году, когда происходили убийства, ему было 35 лет, в медзаписях есть информация о том, что он не мог сгибать или вытягивать левую руку из-за перелома, имел шаткую походку и не мог выпрямить колени. Рост его составлял 5 футов 7 дюймов (около 170 см), по сохранившимся фото также видно, что он был широкоплеч.

Бакс Хортон отмечает, что ухудшение состояния Хайамса совпало с периодом, когда произошли убийства. В конце 1888-го его задержала полиция, и в следующем году Хайамса поместили в сумасшедший дом, где он пробыл до своей смерти в 1913-м.

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Хайамс входил в лонг-лист подозреваемых, которые могли скрываться под псевдонимом Джека Потрошителя, но затем его исключили. «Когда я пыталась определить правильного Хайама Хайамса, я нашла около пяти. Потребовалось довольно много работы, чтобы выявить его верные биографические данные. Хайам Хайамс никогда прежде не подвергался полному расследованию в качестве подозреваемого Потрошителя», — сказала расследовательница.

Бакс Хортон преподает в Оксфордском университете и более 20 лет была волонтером полиции. На расследование по делу Потрошителя ее натолкнул момент в изучении истории своей семьи, когда она узнала, что ее прадед Гарри Гарретт был причастен к расследованию. Свои догадки о личности серийного убийцы она изложит в книге «Однорукий Джек: раскрытие настоящего Джека-Потрошителя».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Великобритания серийный убийца
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