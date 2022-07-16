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Правительство упростило порядок ввоза автомобилей из-за границы

Власти временно отменили требование устанавливать кнопку вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС на машины при ввозе из-за границы, так как из-за санкций у их российских производителей возникли проблемы с комплектующими
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому установка устройства вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС больше не является обязательным условием для ввоза автомобиля из-за границы, говорится на сайте правительства.

Послабление временное и будет действовать до 1 февраля 2023 года.

В сообщении кабмина говорится, что из-за санкций у российских производителей систем вызова экстренных служб возникли перебои с комплектующими. «За время отсрочки компании — производители систем вызова экстренных служб, как предполагается, смогут перенастроить логистические цепочки», — добавили там.

Устройство вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС представляет собой кнопку внутри салона автомобиля, которую в обязательном порядке нужно устанавливать, иначе в ГИБДД откажутся регистрировать машину. В конце июня Autonews писал, что российские автомобилисты столкнулись с проблемами при установке: кнопок либо нет в точках продажи ЭРА-ГЛОНАСС, либо они стоят до 100 тыс. руб. и больше (в 2021 году их стоимость была на уровне 6 тыс. руб.).

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Фото:autonews.ru

Издание приводит в пример историю женщины из Краснодарского края, которая приобрела автомобиль и после его растаможки обратилась в официальные точки продажи ЭРА-ГЛОНАСС, а также в специализированные компании. Однако во всех офисах ей сказали, что кнопок нет и поступление пока не ожидается. В одной из точек продаж предположили, что устройства могут появиться через два-три месяца.

Объявления о продаже систем экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС можно найти, например, на Avito, пишет Autonews, однако их стоимость может достигать 150 тыс. руб., при этом предлагаемые продавцами схемы вызывают сомнения.

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До подписания постановления Мишустиным уже действовал льготный режим на ввоз автомобилей, который позволяет ввозить машины, не устанавливая на них системы ЭРА-ГЛОНАСС, однако только для жителей Дальнего Востока.

Впервые временный мораторий в регионе ввели в 2018 году и с тех пор неоднократно продлевали. Пока он будет действовать до конца 2022 года.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Михаил Мишустин Автомобили ЭРА-ГЛОНАСС
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