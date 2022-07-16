Правительство упростило порядок ввоза автомобилей из-за границы
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому установка устройства вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС больше не является обязательным условием для ввоза автомобиля из-за границы, говорится на сайте правительства.
Послабление временное и будет действовать до 1 февраля 2023 года.
В сообщении кабмина говорится, что из-за санкций у российских производителей систем вызова экстренных служб возникли перебои с комплектующими. «За время отсрочки компании — производители систем вызова экстренных служб, как предполагается, смогут перенастроить логистические цепочки», — добавили там.
Устройство вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС представляет собой кнопку внутри салона автомобиля, которую в обязательном порядке нужно устанавливать, иначе в ГИБДД откажутся регистрировать машину. В конце июня Autonews писал, что российские автомобилисты столкнулись с проблемами при установке: кнопок либо нет в точках продажи ЭРА-ГЛОНАСС, либо они стоят до 100 тыс. руб. и больше (в 2021 году их стоимость была на уровне 6 тыс. руб.).
Издание приводит в пример историю женщины из Краснодарского края, которая приобрела автомобиль и после его растаможки обратилась в официальные точки продажи ЭРА-ГЛОНАСС, а также в специализированные компании. Однако во всех офисах ей сказали, что кнопок нет и поступление пока не ожидается. В одной из точек продаж предположили, что устройства могут появиться через два-три месяца.
Объявления о продаже систем экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС можно найти, например, на Avito, пишет Autonews, однако их стоимость может достигать 150 тыс. руб., при этом предлагаемые продавцами схемы вызывают сомнения.
До подписания постановления Мишустиным уже действовал льготный режим на ввоз автомобилей, который позволяет ввозить машины, не устанавливая на них системы ЭРА-ГЛОНАСС, однако только для жителей Дальнего Востока.
Впервые временный мораторий в регионе ввели в 2018 году и с тех пор неоднократно продлевали. Пока он будет действовать до конца 2022 года.