За сутки в России умерли 167 заболевших COVID-19

Больше всего пациентов за прошедшие сутки умерли в Москве, Петербурге и Красноярском крае. Всего с начала эпидемии от COVID-19 скончались почти 12 тыс. россиян

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

За прошедшие сутки в России скончались 167 заразившихся коронавирусом, передает оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 выросло до 11 937.

Накануне от коронавируса в России умерли 156 человек.

На первых местах по числу жертв коронавирусной инфекции находятся Москва (4258), Санкт-Петербург (1698) и Московская область (1033). Вслед за ними в списке регионов идут: