За сутки в России умерли 167 заболевших COVID-19
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
За прошедшие сутки в России скончались 167 заразившихся коронавирусом, передает оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 выросло до 11 937.
Накануне от коронавируса в России умерли 156 человек.
На первых местах по числу жертв коронавирусной инфекции находятся Москва (4258), Санкт-Петербург (1698) и Московская область (1033). Вслед за ними в списке регионов идут:
- Дагестан (419 умерших);
- Нижегородская область (318);
- Красноярский край (251);
- Свердловская область (179);
- Ростовская область (173).