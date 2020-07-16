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За сутки в России умерли 167 заболевших COVID-19

Больше всего пациентов за прошедшие сутки умерли в Москве, Петербурге и Красноярском крае. Всего с начала эпидемии от COVID-19 скончались почти 12 тыс. россиян
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

За прошедшие сутки в России скончались 167 заразившихся коронавирусом, передает оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 выросло до 11 937.

Накануне от коронавируса в России умерли 156 человек.

На первых местах по числу жертв коронавирусной инфекции находятся Москва (4258), Санкт-Петербург (1698) и Московская область (1033). Вслед за ними в списке регионов идут:

  • Дагестан (419 умерших);
  • Нижегородская область (318);
  • Красноярский край (251);
  • Свердловская область (179);
  • Ростовская область (173).

Больше всего людей за сутки умерли в Москве (24 пациента), Санкт-Петербурге (22), Красноярском крае (16), Московской области (11), Нижегородской области и на Камчатке (по шесть).

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В стране за сутки было выявлено 6428 новых случаев заражения. У 24,1% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

Всего в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, от коронавируса умерли 584,1 тыс. человек. Россия находится на 11-м месте по количеству умерших.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, смертность
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