Депутаты готовятся внести поправки в "закон Димы Яковлева"

Депутаты Госдумы уже осенью могут внести первые поправки в резонансный "закон Димы Яковлева". Об этом газете "Известия" рассказали сразу несколько единороссов.

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Спустя полгода после вступления закона в силу парламентарии обратили внимание, что в документе не прописан порядок усыновления сирот смешанными российско-американскими парами.

"В осеннюю сессию мы продумаем, каким образом можно законодательно урегулировать ситуацию в смешанных браках, когда супруги проживают за границей, супруга является гражданкой России и они хотят усыновить детей", - рассказала Ирина Соколова из "Единой России".

Член группы независимых депутатов Игорь Зотов добавил, что после консультаций такие поправки действительно могут быть приняты. Однако это не отменяет ряд требований к потенциальным усыновителям: нужно будет проверить их моральные качества, а также предлагаемые условия для жизни ребенка.

Напомним, "закон Димы Яковлева" вступил в силу 1 января 2013г., он запрещает гражданам США усыновление российских сирот. Поводом к этому послужила гибель в 2008г. мальчика, усыновленного американцами из штата Вирджиния. Обсуждение и принятие закона состоялось на фоне введения Вашингтоном "списка Магнитского".