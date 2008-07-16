Россияне убеждены, что рождение детей ухудшает положение семьи

Почти половина (48%) россиян полагают, что рождение детей ухудшает материальное положение семьи. Такие данные были получены в ходе исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Однако 47% опрошенных с этим не согласны. Чем моложе респонденты (в группе 18-24 лет), тем радужнее их представления об уровне материального благосостоянии семьи при наличии детей.

Около 46% россиян полагают, что рождение детей ограничивает свободу и возможность самореализации родителей, 49% с ними не согласны. Кроме того, 44% опрошенных считают, что рождение детей препятствует карьерному росту родителей, и 47% не разделяют этого мнения. При этом большинство (79%) опрошенных считают, что рождение детей укрепляет отношения между родителями. С ними не согласны только 15% респондентов.

В ходе опроса ВЦИОМ выяснилось, что своим несовершеннолетним детям уделяет свыше 6 часов в сутки треть (34%) родителей, от 3 до 5 часов - 30%, не более двух часов - 27%. Матери ежедневно проводят с несовершеннолетними детьми больше времени, чем отцы: свыше 6 часов в сутки уделяют детям 48% женщин и только 17% мужчин.

Большинство (70%) родителей ежедневно занимаются, играют со своими несовершеннолетними детьми. 15% россиян занимаются с детьми 2-3 раза в неделю, 7% - от 1 до 4 раз в месяц, лишь 1% - несколько раз в год и 2% - практически никогда. Ежедневно или почти ежедневно занимаются со своими несовершеннолетними детьми 74% женщин и 65% мужчин.

Инициативный всероссийский опрос проводился ВЦИОМ 28-29 июня 2008г. Были опрошены 1,6 тыс. человек в 153 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.