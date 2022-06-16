Свидетель по делу Сафронова объяснил доходы журналиста
Свидетель из близкого окружения обвиняемого в госизмене журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова дал на проходящем в Мосгорсуде процессе показания о легальном происхождении сумм, которые могли быть расценены как «плата за шпионаж». Об этом «Коммерсанту» сообщил один из адвокатов Дмитрий Талантов.
По его словам, 15 июня на процессе по обвинению в госизмене Сафронова давал показания один из его близких родственников. По данным защиты, этот мужчина довольно близко общался с их доверителем и был в курсе многих его дел, включая финансовые.
«Свидетель дал показания о реальных источниках финансирования поездок Ивана Сафронова за границу и тех трат, которые сотрудники ФСБ связывали с вознаграждением за его несуществующую шпионскую деятельность», — заявил Талантов.
Кроме того, как оказалось, после задержания Сафронова у его родственника был проведен обыск, в ходе которого следователи ФСБ изъяли некоторые вещи, включая определенную сумму денег. Впоследствии, однако, они были возвращены, так как следствие посчитало, что предметы не имеют никакого отношения к подследственному.
Сафронова арестовали в июле 2020 года, его обвиняют в государственной измене по ст. 275 УК. ФСБ считает, что он передавал секретные сведения чешской и немецкой разведке. В частности, по данным ФСБ, спецслужбам Чехии он передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве России с одной из стран Африки, спецслужбам Германии — информацию о деятельности российских вооруженных сил в Сирии.
В частности, следствие считает, что Сафронов якобы действовал вместе с также находящимся под следствием за госизмену политологом, гражданином России и Германии Демури Ворониным, а вознаграждением стали $248. Адвокаты Воронина ранее сообщали, что политолог дал признательные показания, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором.
Сафронов находится в СИЗО с 7 июля 2020 года, ему неоднократно продлевали арест (в последний раз — до 22 сентября). Максимальное наказание по статье о госизмене (ст. 275 УК) предусматривает 20 лет лишения свободы. Экс-спецкор свою вину не признает и связывает уголовное преследование со своей журналистской деятельностью.
В «Роскосмосе», куда Сафронов пришел в мае 2020 года, подчеркивают, что он не имел доступа к гостайне и что дело не связано с работой в госкорпорации. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что Сафронов, будучи журналистом и освещая такие темы, как обороноспособность страны, «вел себя корректно», но допустил, что «часто его публикации раздражали некоторых чиновников». «В его планы точно не входило напакостить интересам России. Поэтому в первый же день после его ареста я сказал, что не сомневаюсь в личной порядочности и профессионализме Сафронова», — отмечает Рогозин.