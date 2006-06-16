"Ростелекому" предъявлены налоговые претензии в размере 3,47 млрд руб

Межрегиональная инспекции Федеральной налоговой службы (МИФНС) России по крупнейшим налогоплательщикам N7 по результатам выездной плановой налоговой проверки деятельности ОАО "Ростелеком" за 2003г. вынесла решение о налоговых претензиях к компании в размере 3,474 млрд руб.

Как сообщили в пресс-службе компании, по результатам проверки в адрес компании было направлено решение МИФНС о привлечении ОАО "Ростелеком" к налоговой ответственности. Из общей суммы претензий 2 млрд 181 млн руб. - претензия по уплате дополнительных налогов, а 1 млрд 293 млн руб. - штрафы и пени. Налоговая проверка в ОАО "Ростелеком" проводилась с 3 октября 2005г. по 27 апреля 2006г.

ОАО "Ростелеком" не согласно с выводами МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам N7 по результатам проведенной налоговой проверки и предъявленными претензиями и будет отстаивать свою позицию в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Компания является законопослушным налогоплательщиком и считает, что сможет доказать необоснованность претензий налоговых органов, подчеркнули в ОАО.

ОАО "Ростелеком" - национальный оператор междугородной и международной электросвязи. Компания эксплуатирует транспортную телекоммуникационную сеть на территории России протяженностью около 200 тыс. км цифровых и аналоговых линий. "Ростелеком" обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. Крупнейшим акционером компании "Ростелеком" является ОАО "Связьинвест", владеющее 50,67% голосующих акций. Чистая прибыль ОАО "Ростелеком" за 2005г. по РСБУ выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2004г. - до 9,027 млрд руб.