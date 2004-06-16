Стремление к совершенству может загнать в гроб

Одержимые совершенством люди, которые все и всегда стараются делать наилучшим образом и, тем не менее, вечно недовольны результатом своей работы, более беззащитны перед болезнями, чем те, кто относится к работе и жизни «пофигистически».

Врачи предупреждают, что непосильная нагрузка, которую взваливают на себя перфекционисты, а также постоянно испытываемое моральное самодавление могут привести к серьезным физическим и психическим проблемам. Кроме того, такие люди обычно не соблюдают режим питания, часто сталкиваются с трудностями во взаимоотношениях и склонны к суициду.

Исходя из этих неутешительных данных, врачи предлагают внести перфекционизм в список психических расстройств наряду с синдромом навязчивых состояний. По словам медиков, это заболевание можно идентифицировать по десяти основным признакам, среди которых склонность к постоянному соперничеству и зацикленность на своих ошибках.

по материалам The Sun