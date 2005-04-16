КНР: Китайцы громят японские рестораны

В Шанхае многотысячная акция протеста перешла в антияпонские погромы. Около 10 тыс. человек начали забрасывать камнями и бутылками японские рестораны, жечь японские национальные символы. Затем толпа прорвалась сквозь полицейское оцепление к японскому консульству, на которое также обрушился град из камней и стеклянной тары.

Более мирные антияпонские выступления проходят и в других городах. Демонстранты поют гимн Китая и держат плакаты с призывами к бойкоту японских товаров. У многих в руках китайские флаги, некоторые держат над головой транспаранты с антияпонскими лозунгами.

Полицейские пока не принимают никаких карательных действий. Они в полной боевой готовности стоят рядом, через громкоговорители призывая демонстрантов к порядку. Напомним, похожие массовые выступления прошли в ряде китайских городов и ранее. В Пекине демонстранты забросали камнями и бутылками посольство Японии и резиденцию ее посла.

Гнев китайцев направлен против попыток Токио предать забвению зверства японских войск в Китае в годы Второй мировой войны. Власти Поднебесной заявляют, что будут защищать японских граждан и их предприятия от нападений, сообщает Kiodo.

Поводом к вспышке недовольства населения послужил новый японский школьный учебник, в котором вообще не сказано о тех зверствах, которые творили японские солдаты в Китае во время оккупации его армией Японии в года Второй мировой войны.

Посольство Японии в Пекине потребовало от китайских властей обеспечить безопасность японских представительств в этой стране. "Посольство потребовало от китайских властей сделать все для предотвращения незаконных действий демонстрантов", - заявил представитель посольства Кейжи Ид.