Новые похищения иностранцев в Ираке

На юге Ирака похищен датский бизнесмен. Как сообщает Reuters со ссылкой на датское агентство Danish Broadcasting News, похищение произошло в городе Эль-Таджи неподалеку от Басры. МИД Дании пока не подтверждает информацию о похищении.

Также несколько часов назад стало известно о том, что в Эль-Фаллудже боевики захватили в плен четырех сотрудников гуманитарной миссии. Агентство "Ассошиэйтед Пресс" сообщает, что среди похищенных есть одна гражданка Австралии. Национальности других заложников сейчас выясняются.

Тем временем, двое из освобожденных вчера японских заложников хотят остаться работать в Ираке, передает AFP. Нахоко Такато и Соихиро Корияма выразили желание продолжить освещение событий в этой стране.

Эти заявления обеспокоили как родственников освобожденных заложников, так и власти Японии, которые выразили недоумение по поводу решения бывших заложников после тех сложных переговоров, которые вело японское правительство, чтобы добиться их освобождения.

Ситуация с захватом иностранных заложников в Ираке обострилась. В четверг был казнен первый из находившихся в плену - гражданин Италии. Всего в заложниках у повстанцев числится более 40 человек.

Отметим, что сегодня утром из Москвы вылетел самолёт Ил-62, на котором планируется эвакуация 117 россиян. В основном это специалисты российских компаний "Интерэнергосервис" и "Технопромэкспорт", а также Сергей Бражников, который получил вчера пулевое ранение. На сегодняшний день в Ираке остаётся 450 специалистов России и стран СНГ.

При этом официальный представитель МИД России Александр Яковенко заявил сегодня, что сокращение численности сотрудников российского посольства в Багдаде не планируется. "Отъезд российских специалистов связан только с ситуацией в области безопасности. Как только ситуация наладится, мы будем и дальше осуществлять наши контракты в Ираке", - подчеркнул А.Яковенко.