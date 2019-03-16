В США умер лауреат Пулитцеровской премии Уильям Мервин

Поэт и писатель умер на 92 году жизни. Он дважды получал Пулитцеровскую премию в области поэзии, а также был избран поэтом-лауреатом США – официальным поэтом Библиотеки конгресса

Уильям Мервин (Фото: Audrey McAvoy / AP)

Умер поэт, писатель и переводчик Уильям Стэнли Мервин, ему был 91 год. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей издательств Copper Canyon Press и Merwin Conservancy. Мервин умер во сне в своем доме на гавайском острове Мауи.

Мервин закончил Пристонский университет, переводил с испанского, французского и латыни, впоследствии он выпустил переводы стихов Осипа Мандельштама и Пабло Нерудо. Всего за свою жизнь Мервин выпустил более 20 книг.

В 1960 годы стал известен как автор антивоенных стихов, выступал против войны во Вьетнаме. В 1971 году ему присвоили Пулитцеровскую премию в области поэзии за книгу «Носитель лестниц», однако Мервин отказался от нее, заявив, что сделает это «разве что как повод открыто выразить стыд, которые чувствуют многие американцы [за участие во вьетнамском конфликте]».

Он также отказался от членства в Национальном институте искусств и литературы (ныне Американской академии искусств и литературы), но передумал в 1977 году. В 2005 году он получил Национальную книжную премию США за книгу «Миграция», в 2009 году – вторую Пулитцеровскую премию за книгу «Тень Сириуса». Также он является обладателем золотой медали Академии искусств США. В 2010 году Мервин был избран поэтом-лауреатом США – официальным поэтом Библиотеки конгресса, избираемым сроком на один год.