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В Минпросвещения сообщили о подготовке мер против травли в школах

В Минпросвещения сообщили о разработке законов о пресечении травли в школах
Власти разрабатывают законопроекты о пресечении травли в школах с помощью «механизмов помощи и поддержки», сообщила директор департамента госполитики Минпросвещения. Омбудсмен призывала к введению ответственности за буллинг
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В России разрабатывают законопроекты, направленные на пресечение школьного буллинга, заявила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская в ходе заседания Всероссийского родительского комитета в Центре знаний «Машук».

«Сейчас на площадке Госдумы и нашего министерства идет работа по подготовке ряда законодательных инициатив, которые будут направлены как раз на вот такое более жесткое пресечение, причем пресечение как травли со стороны педагогов, так и непосредственно ответственности родителей, законных представителей. Но не с точки зрения их обвинения, наказания, а именно с точки зрения действенных механизмов помощи и поддержки», — сказала она (цитата по ТАСС).

Фальковская подчеркнула необходимость «мгновенного пресечения» агрессии в образовательных учреждениях и назвала важной для решения этой проблемы разъяснительную работу. По ее словам, на данный момент в российской образовательной системе работают около 56 тыс. педагогов-психологов, горячая линия Минпросвещения, а также создан федеральный координационный центр по развитию психологической помощи.

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Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, 25% россиян сталкивались с травлей в школе, еще 19% респондентов сообщили о буллинге в отношении своих детей или внуков.

Осенью стало известно о подготовке законопроекта о профилактике школьного буллинга и введении ответственности за травлю. Депутаты Госдумы предложили привлекать для борьбы с этим явлением комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Она, в свою очередь, будет проводить «индивидуальную профилактическую работу» с ребенком-агрессором, а также назначать ему и его родителям «курс исправления», который подразумевает работу с психологом и участие в социальных волонтерских проектах. К введению ответственности за школьную травлю призывала, в частности, уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.

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Россия Минпросвещения Госдума буллинг школы Законопроекты травля
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