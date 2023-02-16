Экс-главу карельской колонии признали виновным в избиении заключенного

Экс-главу карельской ИК-9 и его заместителя признали виновными в избиении заключенного

Их приговорили к семи годам тюрьмы по делу об избиении заключенного в 2014 году

Экс-главу карельской исправительной колонии № 9 Ивана Савельева и его заместителя Ивана Ковалева приговорили к семи годам тюрьмы по делу об избиении заключенного.

Уголовное дело в отношении них возбудили в 2019 году после публикации видеозаписи, на котором они в 2014 году бьют заключенного Абдували Насруллоева в санитарной части ШИЗО.

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