Общество ,
0
Экс-главу карельской колонии признали виновным в избиении заключенного
Экс-главу карельской ИК-9 и его заместителя признали виновными в избиении заключенного
Их приговорили к семи годам тюрьмы по делу об избиении заключенного в 2014 году
Экс-главу карельской исправительной колонии № 9 Ивана Савельева и его заместителя Ивана Ковалева приговорили к семи годам тюрьмы по делу об избиении заключенного.
Уголовное дело в отношении них возбудили в 2019 году после публикации видеозаписи, на котором они в 2014 году бьют заключенного Абдували Насруллоева в санитарной части ШИЗО.
Материал дополняется.