Умер глава сети отелей Marriott International

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 73,29 (-0,02) Инвестиции, 14:09
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 88,94 (-0,03) Инвестиции, 14:09
«Яндекс» инвестирует в доставку продуктов до $500 млн Технологии и медиа, 18:02 Правительство дополнительно выделило ₽25,5 млрд на больницы и клиники Общество, 18:00 Главред «Медиазоны» Смирнов обратился в ЕСПЧ из-за своего ареста Политика, 17:57 Клубы РПЛ определили дату начала сезона 2021/22 Спорт, 17:55 Новак Джокович станет соперником Карацева в полуфинале Australian Open Спорт, 17:49 Собянин оценил падение турпотока в Москве в 2020 году Общество, 17:47 Греф рассказал о спасенных Сбербанком от мошенников ₽57 млрд Финансы, 17:45 Додо пицца, Револют и Gett: как они организовали командировки РБК и Smartway, 17:45 Лавров ответил на заявления Вашингтона о вакцине «Спутник V» Политика, 17:40 СБУ заподозрила блогера Шария в работе на «иностранные структуры» Политика, 17:39 WSJ узнала о начале переговоров США и Германии по «Северному потоку – 2» Политика, 17:37 Медведев предложил ограничивать доступ к сайтам с поддельными документами Общество, 17:32 Цена биткоина снизилась на $2 тыс. за два часа. Что дальше? Крипто, 17:29 Редкий вездеход Mercedes-Benz 1978 года выставили на аукцион Авто, 17:20
Общество ,  
0 

Умер глава сети отелей Marriott International

Арне Соренсон был первым главой компании не из семьи Марриотт. В 2019 году у него диагностировали рак поджелудочной, но, несмотря на это, он продолжал работать
Marriott MAR $129,53 +0,04% Купить
Арне Соренсон
Арне Соренсон (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

На 63-м году жизни умер Арне Соренсон — президент и главный исполнительный директор международной сети отелей Marriott International, говорится в сообщении компании. Он был первым главой Marriott International не из семьи основателей.

В 2019 году ему поставили диагноз рак поджелудочной железы. В начале февраля компания сообщила, что его рабочий график будет изменен из-за лечения.

Компанию Соренсон возглавил в 2012 году, после того как о сложении полномочий объявил Джон Уиллард Марриотт-младший. В сообщении Marriott International говорится, что Соренсон «вывел компанию на путь уверенного роста». Под его руководством в 2016 году было произведено поглощение сети отелей Starwood, сумма сделки составила $13 млрд. В марте 2020 года Соренсон объявил, что до конца года отказывается от своей зарплаты, средства от которой должны быть направлены на борьбу с пандемией COVID-19.

Marriott International основана в 1927 году Джоном Марриоттом-старшим. Она оказывает услуги по управлению более 6,5 тыс. гостиниц под 30 брендами в 130 странах мира. В 2019 году Forbes поставил ее на первое место в списке крупнейших отельных сетей России: на тот момент компании принадлежало 29 гостиниц в 13 регионах с 6543 номерами. Доход от сдачи номеров за год составил $246 млн.

По всему миру Marriott International управляет отелями под брендами Marriott, Courtyard, Sheraton, Residence Inn и более чем десятком других.

Автор
Георгий Тадтаев
Marriott
Материалы по теме
На Marriott подали в суд из-за утечки данных миллионов клиентов
Бизнес
NYT сообщила о связи кибератаки на Marriott cо спецслужбами Китая
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter