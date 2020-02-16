Полиция задержала дочь экс-главы разведки США по подозрению в убийстве

София Негропонте (Фото: Департамент полиции округа Монтгомери / AP)

Полиция задержала по подозрению в убийстве 27-летнюю Софию Негропонте. Об этом говорится в заявлении полиции Монтгомери (штат Мэриленд). Как сообщает The Washington Post, София Негропонте — дочь бывшего главы американской разведки Джона Негропонте, которого на этот пост в 2005 году назначил экс-президент Джордж Буш.

Полиция считает, что она убила 24-летнего Юсуфа Расмуссена. Правоохранительные органы его с ранением в квартире в пригороде Роквилла в Мэриленде. Полиция уточняет, что девушку задержали на месте.

По данным правоохранительных органов, Негропонте была знакома с Расмуссеном, у них возник конфликт, в результате которого молодой человек получил ранения. В полицию поступил звонок о нападении с ножом. Тело Расмуссена доставили в Управление старшего судебно-медицинского эксперта в Балтиморе, сообщает полиция. Специалисты проведут вскрытие, чтобы назвать точную причину его смерти.

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