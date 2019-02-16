Главная награда Берлинале досталась фильму «Синонимы»

В столице Германии прошла 69-я церемония вручения наград кинофестиваля Берлинале. Главный приз на этот раз достался ленте режиссера Надава Лапида

Надав Лапид (Фото: Markus Schreiber / AP)

Главный приз берлинского кинофестиваля «Золотой медведь» достался французско-немецко-израильской ленте «Синонимы», сообщает агентство Reuters. Фильм Надава Лапида рассказывает о судьбе молодого израильтянина, который переехал в Париж и пытается там стать настоящим французом, забыв о своих корнях.

«Серебряный медведь» и приз жюри получила лента французского режиссера Франсуа Озона «По божьей милости». Это — фильм о детях, которые пытаются добиться справедливости, после того как над ними надругались католические священники.

Две награды достались исполнителям главных ролей в фильме Ван Сяошуая «Прощай, мой сын». Ван Цзиньчун получил приз за лучшую мужскую роль, а Йон Мей — за лучшую женскую роль. Сама лента — рассказ о паре, чья жизнь меняется от хаоса времен культурной революции к экономическому расцвету в начале XXI века.

Российские фильмы среди номинантов на главные призы отсутствовали, однако в рамках Берлинале зрители могли посмотреть ленту Александра Горчилина «Кислота» и фильм Александра Золотухина «Мальчик русский».

Берлинале впервые прошел в 1951 году в Западном Берлине. «Золотой медведь» считается одной из самых престижных европейских кинопремий наряду с «Золотой пальмовой ветвью» в Каннах и главным призом Венецианского фестиваля. За 69 лет ее дважды удостаивались отечественные режиссеры. В 1976 году «Золотого медведя» удостоилась Лариса Шепитько за ленту «Восхождение», а в 1987 году — Глеб Панфилов за фильм «Тема».