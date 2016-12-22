Пользователи «ВКонтакте» лишились доступа к ресурсу

При попытке входа в соцсеть выдается сообщение о том, что страница недоступа. Соцсеть признала, что испытывает временные трудности

Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС

У пользователей «ВКонтакте» возникли трудности с доступом к социальной сети. На невозможность зайти на свою страницу жалуются люди из разных точек России и других стран мира.

В компании признали наличие временных трудностей.

«Испытываем временные трудности, часть пользователей не может получить доступ к сервисам», — говорится в сообщении, размещенном на странице «ВКонтакте» в сети Twitter.

В ответных сообщениях к этому посту пользователи выражают сомнение в правильности выбора слова «часть». Сервисы, с помощью которых можно определить доступность сайтов из разных точек мира, показывают на невозможность зайти на страницы «ВКонтакте» из Великобритании, США, Германии, Болгарии и некоторых других стран.

Позже в пресс-службе социальной сети «ВКонтакте» сообщили РБК, что сбой произошел из-за аварии в дата-центре. «Произошла серьезная авария в энергосистеме одного из дата-центров. Устраняем проблемы и восстанавливаем доступ к сервисам», — заявило руководство соцсети.