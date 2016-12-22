Пользователи «ВКонтакте» лишились доступа к ресурсу

У пользователей «ВКонтакте» возникли трудности с доступом к социальной сети. На невозможность зайти на свою страницу жалуются люди из разных точек России и других стран мира.
В компании признали наличие временных трудностей.
«Испытываем временные трудности, часть пользователей не может получить доступ к сервисам», — говорится в сообщении, размещенном на странице «ВКонтакте» в сети Twitter.
В ответных сообщениях к этому посту пользователи выражают сомнение в правильности выбора слова «часть». Сервисы, с помощью которых можно определить доступность сайтов из разных точек мира, показывают на невозможность зайти на страницы «ВКонтакте» из Великобритании, США, Германии, Болгарии и некоторых других стран.
Позже в пресс-службе социальной сети «ВКонтакте» сообщили РБК, что сбой произошел из-за аварии в дата-центре. «Произошла серьезная авария в энергосистеме одного из дата-центров. Устраняем проблемы и восстанавливаем доступ к сервисам», — заявило руководство соцсети.