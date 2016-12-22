Москвичей предложили лишить льгот по ипотеке ради жителей регионов

С предложением отказаться от господдержки ипотеки в крупнейших городах России выступил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Он также считает правильным не выдавать квартиры в Москве увольняемым в запас военным

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Решить проблему дефицита населения и рабочей силы в российской глубинке помогло бы изменение подходов к государственной поддержке ипотечного кредитования, уверен губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Одной из эффективных мер, как заявил Артамонов на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с главами регионов на инвестиционном форуме в Сочи, мог бы стать отказ от поддержки ипотеки в крупнейших городах страны.

«Если так уж положить руку на сердце... Зачем поддерживать эту тему в мегаполисах? В мегаполисах тоже пусть получают, но по рыночной процентной ставке, а в Иваново, Костроме или другом отдаленном регионе до 1,5–2% опустить, и народ туда поедет. И не будет исхода населения и не будет дефицита трудовых ресурсов», — заявил Артамонов.

Отметив, что нехватка трудовых ресурсов серьезно тормозит развитие ряда регионов, губернатор Калужской области призвал задуматься и над возвращением практики ограничения выбора региона, в котором жилье от государства могут получить увольняемые военнослужащие, большинство которых сейчас предпочитают селиться в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«В итоге вместо того чтобы способствовать через этот рычаг более рациональному распределению населения — это ведь ребята молодые, грамотные, они могли бы принять участие в экономике, где есть в них нужда — мы породили проблемы дополнительные в мегаполисах», — сказал Артамонов.

Губернатор добавил, что жилья для отставных военных в регионе можно было бы построить как минимум в два раза больше, чем в Москве.

В подтверждение правоты подхода, связанного с привлечением населения из мегаполисов в провинциальные города, Артамонов процитировал книгу Елены Рерих «Напутствие вождю».

«Следует обратить внимание на правильное распределение народонаселения и сил его. Чудовищные города, как гнойники разврата и заболеваний, должны быть распределены более правильно, чтобы не нарушалось равновесие. Стечение толп и рядом пустыни не должны расшатывать устои жизни», — прочитал Артамонов, оговорившись, что «гнойниками разврата и заболеваний» города считала Рерих, а не он.