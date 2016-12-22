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СМИ узнали о содержании разговора пилотов Ан-148 перед катастрофой
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СМИ узнали о содержании разговора пилотов Ан-148 перед катастрофой
Крушение Ан-148 в Подмосковье, 16 фев, 05:00
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СМИ узнали о содержании разговора пилотов Ан-148 перед катастрофой
Перед катастрофой Ан-148 в Подмосковье в кабине пилотов произошел словесный конфликт, о чем свидетельствует запись речевого самописца. Спор пилотов вызвали неверные показания приборов о скорости самолета
Фото: Алексей Штокал / ТАСС

Пилоты разбившегося в Подмосковье лайнера Ан-148 перед катастрофой заметили неполадки в показаниях датчиков, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на расшифрованную запись речевого самописца. Это привело их к ссоре и конфликту в кабине самолета.

Как отмечает издание, восстановленная запись оказалась короткой. После взлета пилоты выполняли положенные по инструкции действия. Однако исключением из этого стало то, что они не включили обогрев приемников полного давления (ППД), которые используются при установлении скорости самолета.

Вслед за тем пилоты заметили расхождения в показаниях скорости на приборах самолета. Это вызвало спор пилотов, и они начали ругаться, отмечает источник издания. Для того чтобы компенсировать низкую скорость на датчиках, они начали наклонять самолет вниз. После этого летчики потеряли контроль над машиной, и она врезалась в землю. Вплоть до момента катастрофы пилоты так и не поняли причины расхождения показаний приборов.

Ранее расшифровку показаний речевого самописца подтвердили эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК). В то же время МАК не стал раскрывать содержание расшифрованной записи, отметив лишь, что данные самописца соответствует показаниям «черных ящиков».

Последствия крушения пассажирского Ан-148 в Подмосковье. Фоторепортаж Еще 15 фото
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Самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение в Подмосковье 11 февраля. Он направлялся из аэропорта Домодедово в Орск. На борту лайнера находился 71 человек. Через несколько минут после взлета он на большой скорости врезался в землю. На месте крушения было найдено более 700 обломков самолета и более 1,4 тыс. фрагментов тел погибших.

Версия номер один: могло ли обледенение привести к крушению Ан-148
Общество

По предварительной версии, Ан-148 разбился в связи с обледенением приемников полного давления из-за отключения системы обогрева. Это привело к искажению данных о скорости самолета. Для выяснения обстоятельств катастрофы Летно-исследовательский институт (ЛИИ) им. М.М.Громова проведет в подмосковном Жуковском имитацию взлета разбившегося лайнера.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Ан-148 , авиакатастрофа
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