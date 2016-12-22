Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,28 56,67 EUR Нал. 70,57 69,75 USD Бирж. 56,85 +0,19 EUR Бирж. 70,11 +0,36 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9188,00 -445,00 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,78 -1,08% DJIA 25229,02 -0,42% Nasdaq 7596,45 +0,47% FTSE 7214,76 -0,13%
«Эксмо» распродало весь тираж книг Рыбки после расследования Навального
Лента новостей
Волошин призвал не «нести сто чемоданов» при реформе госуправления 21:08, Экономика В Совфеде назвали возможных заказчиков отравления Скрипаля 21:07, Общество Эстония присоединилась к противникам строительства «Северного потока-2» 20:53, Экономика Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля 20:26, Политика Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество
«Эксмо» распродало весь тираж книг Рыбки после расследования Навального
Общество, 16 фев, 08:05
0
«Эксмо» распродало весь тираж книг Рыбки после расследования Навального

У книги «Дневник по соблазнению миллиардера, или клон для олигарха» автора Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич) издательства «Эксмо» закончился тираж в связи с резким увеличением спроса на книгу с 8 февраля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе издательства.

«Динамика продаж книги автора Насти Рыбки изменилась. До 8 февраля (в этот день политик Алексей Навальный опубликовал на своем канале YouTube видео, в котором утверждал, что вице-премьер Сергей Приходько отдыхал на яхте бизнесмена Олега Дерипаски) книга продавалась очень медленно, сейчас тираж закончился. Суммарно за неделю продали около 1,5 тыс. экземпляров», — рассказали РБК в пресс-службе «Эксмо». Книга вышла тиражом 3 тыс. экземпляров, ее стоимость на сайте издательства составляет 249 руб.

Кроме того, издательство отметило также рост электронных продаж книги Рыбки. «Продажи выросли существенно, больше чем в 100 раз, сейчас эта книга один из лидеров продаж в электронном виде, но динамика падает», — пояснили в пресс-службе.

Настя Рыбка подтвердила РБК, что тираж ее книги распродан. «Эксмо» приостановило выпуск книги, потому что боится судебных исков от Олега Дерипаски», — добавила она. Позднее Настя Рыбка пояснила, что в «Эксмо» рассматривают «возможность допечатки». «[Издательство] анализирует динамику розницы. Очень часто в таких ситуациях спрос на подобные проекты может как вырасти, так и резко упасть. Пока наблюдают за рынком», — рассказала Рыбка о своих переговорах с «Эксмо». В издательстве эту информацию подтвердили РБК.

В интернет-магазине электронных книг «ЛитРес» также отметили рост продаж электронной версии книги «Дневник по соблазнению миллиардера, или клон для олигарха». «С начала 2018 года по 7 февраля было продано всего 72 книги. В среднем продавалось от двух до пяти книг в день. 8 февраля (день выхода расследования Навального. — РБК) было продано 184 книги, 9 февраля — 708 книг», — сообщили РБК в пресс-службе «ЛитРес». Исходя из статистики продаж, присланной интернет-магазином, начиная с 9 февраля по 13 февраля каждый день продавалось от 200 до 600 книг.

8 февраля основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный на своем YouTube-канале опубликовал расследование, в котором утверждал, что вице-премьер — глава аппарата правительства — Сергей Приходько отдыхал на яхте Elden бизнесмена Олега Дерипаски. Материал расследования был основан на публикациях Насти Рыбки в Instagram, которая была с ними на яхте. Кроме того, Навальный в своем расследовании использовал фрагменты книги «Дневник по соблазнению миллиардера, или клон для олигарха».

9 февраля представитель Дерипаски заявил, что распространившиеся в социальных сетях и СМИ «лживые обвинения в якобы совершении Олегом Дерипаской противоречащих закону действий» не соответствуют действительности. «Олег Дерипаска будет защищать свою честь и достоинство в судебном порядке», — отметил его представитель, уточнив, что СМИ следует воздержаться от распространения «данных лживых обвинений».

Позднее Приходько, комментируя РБК расследование Навального, сказал, что «на такое надо бы ответить ​​по-мужски», но пообещал действовать «в рамках правового поля». Также он пояснил, что не намерен подавать в суд на Навального, отметив, что «достаточно того, что это сделают другие люди (имеется в виду Дерипаска).

В субботу, 10 февраля, представитель бизнесмена сообщил РБК, что Дерипаска подал иск против физических лиц — Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки), и Александра Кириллова (Алекса Лесли), которые разместили в социальных сетях «частные фотографии, на которых изображен Олег Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни». Позже, 10 февраля, Роскомнадзор внес блог Навального navalny.com в реестр запрещенной информации на основании двух решений Усть-Лабинского районного суда. Помимо блога в реестр было внесено расследование политика про Приходько и Дерипаску — ролик на YouTube и отдельная запись на сайте navalny.com в виде текстовой версии.​

Авторы: Егор Губернаторов, Екатерина Костина.
Теги: Олег Дерипаска , Сергей Приходько , Алексей Навальный
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Материалы по теме
Навальный подал в суд на Роскомнадзор Общество
YouTube попросил удалить эфир «Навальный Live» о Приходько и Дерипаске Политика
Дерипаска пригрозил судом за «создание лживого информационного потока» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.