«Эксмо» распродало весь тираж книг Рыбки после расследования Навального

У книги «Дневник по соблазнению миллиардера, или клон для олигарха» автора Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич) издательства «Эксмо» закончился тираж в связи с резким увеличением спроса на книгу с 8 февраля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе издательства.

«Динамика продаж книги автора Насти Рыбки изменилась. До 8 февраля (в этот день политик Алексей Навальный опубликовал на своем канале YouTube видео, в котором утверждал, что вице-премьер Сергей Приходько отдыхал на яхте бизнесмена Олега Дерипаски) книга продавалась очень медленно, сейчас тираж закончился. Суммарно за неделю продали около 1,5 тыс. экземпляров», — рассказали РБК в пресс-службе «Эксмо». Книга вышла тиражом 3 тыс. экземпляров, ее стоимость на сайте издательства составляет 249 руб.

Кроме того, издательство отметило также рост электронных продаж книги Рыбки. «Продажи выросли существенно, больше чем в 100 раз, сейчас эта книга один из лидеров продаж в электронном виде, но динамика падает», — пояснили в пресс-службе.

Настя Рыбка подтвердила РБК, что тираж ее книги распродан. «Эксмо» приостановило выпуск книги, потому что боится судебных исков от Олега Дерипаски», — добавила она. Позднее Настя Рыбка пояснила, что в «Эксмо» рассматривают «возможность допечатки». «[Издательство] анализирует динамику розницы. Очень часто в таких ситуациях спрос на подобные проекты может как вырасти, так и резко упасть. Пока наблюдают за рынком», — рассказала Рыбка о своих переговорах с «Эксмо». В издательстве эту информацию подтвердили РБК.

В интернет-магазине электронных книг «ЛитРес» также отметили рост продаж электронной версии книги «Дневник по соблазнению миллиардера, или клон для олигарха». «С начала 2018 года по 7 февраля было продано всего 72 книги. В среднем продавалось от двух до пяти книг в день. 8 февраля (день выхода расследования Навального. — РБК) было продано 184 книги, 9 февраля — 708 книг», — сообщили РБК в пресс-службе «ЛитРес». Исходя из статистики продаж, присланной интернет-магазином, начиная с 9 февраля по 13 февраля каждый день продавалось от 200 до 600 книг.

8 февраля основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный на своем YouTube-канале опубликовал расследование, в котором утверждал, что вице-премьер — глава аппарата правительства — Сергей Приходько отдыхал на яхте Elden бизнесмена Олега Дерипаски. Материал расследования был основан на публикациях Насти Рыбки в Instagram, которая была с ними на яхте. Кроме того, Навальный в своем расследовании использовал фрагменты книги «Дневник по соблазнению миллиардера, или клон для олигарха».

9 февраля представитель Дерипаски заявил, что распространившиеся в социальных сетях и СМИ «лживые обвинения в якобы совершении Олегом Дерипаской противоречащих закону действий» не соответствуют действительности. «Олег Дерипаска будет защищать свою честь и достоинство в судебном порядке», — отметил его представитель, уточнив, что СМИ следует воздержаться от распространения «данных лживых обвинений».

Позднее Приходько, комментируя РБК расследование Навального, сказал, что «на такое надо бы ответить ​​по-мужски», но пообещал действовать «в рамках правового поля». Также он пояснил, что не намерен подавать в суд на Навального, отметив, что «достаточно того, что это сделают другие люди (имеется в виду Дерипаска).

В субботу, 10 февраля, представитель бизнесмена сообщил РБК, что Дерипаска подал иск против физических лиц — Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки), и Александра Кириллова (Алекса Лесли), которые разместили в социальных сетях «частные фотографии, на которых изображен Олег Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни». Позже, 10 февраля, Роскомнадзор внес блог Навального navalny.com в реестр запрещенной информации на основании двух решений Усть-Лабинского районного суда. Помимо блога в реестр было внесено расследование политика про Приходько и Дерипаску — ролик на YouTube и отдельная запись на сайте navalny.com в виде текстовой версии.​