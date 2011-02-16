КАМАЗ и МАЗ могут объединить в "Росбелавто"

Россия и Белоруссия могут создать совместное предприятие, в которое передадут пакеты акций белорусского МАЗа и российского производителя грузовиков КАМАЗа. Об этом сообщил сегодня первый вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко.

"Это не будет продажей завода, мы просто передадим часть акций МАЗа на паритетных условиях", - приводит слова вице-премьера агентство Reuters. По его словам, речь идет о создании холдинга "Росбелавто". "Больше 49% МАЗа мы пока отдавать не будем", - заявил В.Семашко, добавив, что Белоруссия хочет сохранить контроль в компании.

Сколько именно процентов акций КАМАЗа и МАЗа могут быть внесены в холдинг, В.Семашко не уточнил. По его словам, чтобы определить соотношение долей, необходимо провести оценку активов, и для этого будет выбрана независимая международная оценочная компания.

По словам белорусского вице-премьера, правительство Белоруссии внесет в "Росбелавто" акции МАЗа, а также компонентных заводов "Белшина", Минского моторного завода и БАТЭ и завода "Гидроусилитель". Со стороны "Ростехнологий" в холдинг могут быть внесены принадлежащие госкорпорации акции КАМАЗа, а также Ярославского и Тутаевского моторных заводов. "Будет создана единая сбытовая сеть", - отметил В.Семашко, подчеркнув, что "это необходимо для защиты от конкуренции российского и белорусского рынков".

Между тем глава "Ростехнологий" Сергей Чемезов накануне отмечал, что госкорпорация готова предложить правительству Белоруссии миноритарный пакет в КАМАЗе в обмен на весь Минский автомобильный завод. "Предполагается, что Белоруссия получит пакет акций в КАМАЗе, затем будет проведена небольшая допэмиссия, и доли участников немного размоются", - сообщил С.Чемезов.

О том, что "Ростехнологии" ведут переговоры о покупке контроля в МАЗе, сообщал еще в конце прошлого года глава российского автопроизводителя Сергей Когогин, возглавляющий автомобильный дивизион госкорпорации. Тогда он отмечал, что белорусская компания интересна "Ростехнологиям" как возможность увеличения продаж агрегатов, а агрегатная база может быть разработана совместно с немецкой Daimler.

В единый комплекс ОАО "КАМАЗ" входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группе компаний "КАМАЗ" 110 предприятий, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства.

Основными акционерами КАМАЗа в настоящее время являются ГК "Ростехнологии" - 49,9%, ИК "Тройка Диалог" - 27%, Daimler - 11%, KAMAZ International Management - 4,25%, ЕБРР - 4%, Decodelement Services Limited - 2,73%. Продажи грузовых автомобилей группы "КАМАЗ" на российском рынке в 2010г. составили более 28 тыс. единиц.