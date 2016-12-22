«Дочка» «Роскосмоса» опубликовала документ о лунной миссии СССР

Холдинг «Российские космические системы» (входит в «Роскосмос») впервые опубликовал отчет о работе приборов «Лунохода-2», который был доставлен на Луну 15 января 1973 года

«Луноход-2» (Фото: Борис Борисов / РИА Новости)

Многостраничный доклад с графиками, таблицами и фотографиями о работе радиотехнического комплекса автоматических станций «Луна-21» и «Луноход-2» опубликован к 45-летнему юбилею миссии, кульминацией которой стала высадка аппарата на поверхности Луны в 1973 году. В отчете рассказывается о том, какие проблемы возникали при сеансах связи и как они решались специалистами на Земле.

Первая часть посвящена работе комплекса бортовой аппаратуры РК-Е8, которая содержала в том числе систему малокадрового телевидения, а также фотоприемник для квантово-оптической пеленгации. Таким образом специалистам удавалось получать изображения с поверхности Луны, а также определять координаты «Лунохода-2».

Вторая часть отчета рассказывает о работе наземного комплекса связи «Сатурн-МС», «обеспечившего надежное управление движением «Лунохода-2».

В отчете говорится в том числе о проблемах, которые возникали при работе аппарата. При этом подчеркивается, что количество сбоев было минимальным. Например, при 250-м сеансе связи 11 февраля 1973 года луноход, двигавшийся по направлению к кратеру, не воспринимал команду «стоп», а остановился лишь после троекратного ее повторения.

В отчете также содержатся данные о работе уникального для своего времени оптико-лазерного канала связи и определения координат, который был испытан в ходе работы «Лунохода-2». На 306-м сеансе связи с автоматическим аппаратом впервые в мире были осуществлены передача информации по оптико-лазерному каналу в сторону Луны и обратная передача по радиоканалу.

Связь с «Луноходом-2» сохранялась вплоть до 503-го сеанса связи, когда температура внутри аппарата поднялась до 43–47 градусов. После этого все последующие попытки включить бортовые системы и войти в связь с «Луноходом-2» не удавались, а свое функционирование аппарат прекратил 10 мая 1973 года, после четырех месяцев работы.

Опыт работы с «Луноходом-2» должен был помочь при запуске «Лунохода-3» в 1977 году. Однако этот аппарат так и не был отправлен на спутник Земли.

В настоящее время «Луноход-2» по-прежнему находится на Луне, в районе моря Ясности.