Пенсионерам Кубани вернут льготы на проезд после акций протестов

Льготы на проезд пенсионерам Краснодарского края будут возвращены с 1 февраля. Соответствующее решение приняли региональные власти после прошедших в регионе акций протестов

Участники акции против отмены льгот на проезд в общественном транспорте у здания администрации Краснодарского края. 16 января 2016 года (Фото: Виталий Тимкив/ТАСС)

Льготы на проезд пенсионерам Краснодарского края будут возвращены с 1 февраля. О таком решении объявил губернатор региона Вениамин Кондратьев по итогам встречи с пенсионерами, которая прошла в администрации 16 января.

В сообщении пресс-службы краевой администрации говорится, что льготный проезд вернут всем пенсионерам и тем гражданам, которые ранее им пользовались. Однако их доход не должен превышать двойного размера прожиточного минимума. В Краснодарском крае это порядка 15 тыс. руб. Кроме того, льготу будут получать все жители края старше 80 лет независимо от уровня дохода. Льготникам планируется вернуть единый проездной билет.

«Сегодня сохраняем те льготы, которые у вас были. Я не хочу забирать то, что вы имеете. Я обращусь к Законодательному собранию края с предложением вернуть единый проездной билет. Те, чей доход не превышает двойного размера прожиточного минимума, будут иметь право на единый льготный проездной билет», — сказал Кондратьев.

С 1 января 2016 года изменились условия проезда льготников на городском общественном транспорте, а также на автомобильном и железнодорожном транспорте пригородного сообщения. Согласно нововведениям, право на льготный проезд осталось только у тех, чей среднемесячный доход ниже прожиточного минимума (7722 руб.).

Это решение спровоцировало акции протеста. 15 января в Сочи пенсионеры, недовольные решением властей, перекрыли одну из центральных городских улиц. На переговоры с собравшимися вышел мэр Анатолий Пахомов. В этот же день около 300 жителей Краснодара вышли на митинг перед зданием краевой администрации.