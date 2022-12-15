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МВД предложило проводить мониторинг социального положения силовиков

МВД разработало закон о мониторинге социально-экономического положения силовиков
МВД внесло в правительство законопроект о мониторинге социально-экономического положения силовиков, предполагающем сбор данных об их уровне жизни и доходах. Эксперты говорят о необходимости гарантированной защиты такой информации
Фото: Эдуард Корниенко / Reuters
Фото: Эдуард Корниенко / Reuters

На рассмотрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности внесен законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», касающийся проведения ежегодного мониторинга социально-экономического и правового положения сотрудников силовых ведомств. Соответствующий пакет документов есть у РБК, его подлинность подтвердил источник в правительстве.

Законопроект предусматривает наделение Министерства внутренних дел, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС), Федеральной службы судебных приставов (ФССП), Государственной фельдъегерской службы (ГФС), Федеральной таможенной службы (ФТС) и Следственного комитета (СКР) полномочиями по проведению ежегодного мониторинга социально-экономического и правового положения сотрудников исполнительных органов, имеющих специальные звания, в том числе покинувших службы, и их семей. Законопроект дополняет статьи федеральных законов «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и «О Следственном комитете Российской Федерации» положениями о проведении такого мониторинга.

В сопроводительной документации говорится, что законопроект был внесен на рассмотрение министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, речь идет о создании государственной системы непрерывного наблюдения и анализа основных показателей социальной защищенности сотрудников силовых ведомств и их семей «с целью выработки предложений по усилению социальной защиты указанных лиц», дополнительные бюджетные ассигнования на это не требуются; предполагаемая дата вступления закона в силу — с 1 января 2024 года.

РБК направил запрос в аппарат правительства.

Какие данные могут собираться

В отзыве Минфина на законопроект говорится, что Министерство обороны с этого года организует и ведет аналогичный мониторинг социального положения военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и их семей. Источник, близкий к Росгвардии, сообщил, что мониторинг других силовых структур будет идентичен мониторингу военного ведомства.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны.

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В проекте приказа министра обороны по вопросу организации проведения ежегодного мониторинга (копия есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к Минобороны) говорится, что в нем будет содержаться информация о численности военнослужащих, о количественном составе по воинским званиям, а также личная информация о них — место жительства, возраст, пол, образование, состав семьи. Также речь идет о том, что будет даваться характеристика экономического положения военнослужащего: размер потребительских расходов, самооценка сбережений семьи, наличие разрешенного законодательством дополнительного дохода. В мониторинге будут присутствовать сведения о трудовой занятости супругов, а также сведения об удовлетворенности военнослужащих условиями прохождения службы (желание продолжать службу, причины и мотивы продолжения службы) и так далее. Мониторинг, кроме того, предполагает получение информации, характеризующей жилищные условия семей военнослужащих, информации о медицинском обеспечении и даже будет содержать оценку реализации культурно-досуговых и спортивных потребностей военнослужащих и их семей. Согласно проекту приказа, обсуждение результатов мониторинга планируется проводить на ежегодных заседаниях межведомственной комиссии.

Насколько полезным окажется такой мониторинг

В силовых структурах, которые охватываются законопроектом, согласовали его. Предполагается, что каждое ведомство будет проводить мониторинг и подавать результаты в Министерство внутренних дел, которое и будет обобщать и анализировать эти данные.

На этапе обсуждения представители МВД, ФСИН и ФТС заявили о необходимости в связи с этим увеличить штатную численность, а также о необходимости выделения дополнительных денежных средств из федерального бюджета в 2024 году на довольствие, заработную плату и техническое оснащение. В силовых структурах оценили эти расходы в 44,8 млн руб. Минфин такой подход не поддержал, и поэтому в итоге мониторинг будет проводиться в рамках утвержденных ранее ведомственных бюджетов.

Эксперт в области права Алексей Гавришев, знакомый с работой силовых структур, считает, что при реализации законопроекта о мониторинге социально-экономического положения силовиков важно будет защитить эту информацию. «После начала СВО количество попыток взлома правительственных сайтов увеличилось в несколько раз, в случае принятия законопроекта почти все данные работников силовых структур, а также их семей будут внесены в базу, и в случае утечки данной информации последствия могут быть необратимыми», — поясняет он.

Глава «Московского профсоюза полиции» Михаил Пашкин считает, что создание системы мониторинга не приведет к каким-либо серьезным изменениям в социальной защите работников правоохранительных органов. «Сам министр признает проблему с получением субсидий на жилье, вряд ли мониторинг поможет ее решить», — говорит он, соглашаясь, что необходимо считаться с риском утечки собранных в результате мониторинга данных.

В октябре глава МВД Владимир Колокольцев на правительственном часе в Думе сообщил, что в очереди на получение социальной выплаты для покупки жилья и для строительства своего стоят 87,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов, в очереди на жилье из специального фонда — 17 тыс.

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