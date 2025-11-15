 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Париже неизвестные на скутерах пытались ограбить бутик Chanel

Фото: andersphoto / Shutterstock
Фото: andersphoto / Shutterstock

Группа людей пыталась ограбить магазин Chanel на бульваре Монтень в центре Парижа, сообщает телеканал BFMTV.

Как пишет Le Figaro, четверо неизвестных протаранили витрину бутика на скутерах Yamaha TMax, но из-за вмешательства охранника скрылись, не сумев ничего украсть. Подозреваемых ищут.

По информации издания, злоумышленники были «в шлемах и с полицейскими повязками». Как минимум один из них был вооружен пистолетом. По словам источника издания в полиции, охранник, противостоявший налетчикам, получил легкие ранения.

В прошлом году грабители въехали на машине в тот же магазин Chanel и украли несколько сумок бренда. Перед тем как уехать воры подожгли машину, на которой протаранили бутик.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
ограбление Париж бутик Chanel

