В Париже неизвестные на скутерах пытались ограбить бутик Chanel
Группа людей пыталась ограбить магазин Chanel на бульваре Монтень в центре Парижа, сообщает телеканал BFMTV.
Как пишет Le Figaro, четверо неизвестных протаранили витрину бутика на скутерах Yamaha TMax, но из-за вмешательства охранника скрылись, не сумев ничего украсть. Подозреваемых ищут.
По информации издания, злоумышленники были «в шлемах и с полицейскими повязками». Как минимум один из них был вооружен пистолетом. По словам источника издания в полиции, охранник, противостоявший налетчикам, получил легкие ранения.
В прошлом году грабители въехали на машине в тот же магазин Chanel и украли несколько сумок бренда. Перед тем как уехать воры подожгли машину, на которой протаранили бутик.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России