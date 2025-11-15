Умер глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун

В субботу, 15 ноября, умер президент Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун. В сентябре он перенес операцию, после которой не смог восстановиться

Владимир Тасун (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

В субботу, 15 ноября, умер глава Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун. Об этом РБК рассказали два собеседника из окружения Владимира Тасуна и один, близкий к Росавиации. Представитель ФАВТ Артем Кореняко подтвердил факт смерти Тасуна.

«Владимир Николаевич перенес в сентябре сложную операцию. Он приходил в себя, но, к сожалению, организм не справился», — рассказал РБК собеседник в АЭВТ. По словам другого собеседника, Владимир Тасун боролся с онкологическим заболеванием.

Владимир Тасун родился 10 января 1949 года в Новосибирске. В 1972 году окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации по специальности инженер-механик. В 2001 году — Сибирскую академию госслужбы по специальности Государственное и муниципальное управление.

В 1981 — 1990 годах работал в Западно-Сибирском управлении гражданской авиации. В 1990 — 1992 годах был гендиректором концерна «Сибирские авиалинии». С 1992 года по 2007 год возглавлял Западно-Сибирское региональное управление воздушного транспорта (несколько раз название меняли после реорганизации органов управления госуправления авиацией). С 2007 по 2014 года был директором департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса. АЭВТ возглавлял с 2014 года.