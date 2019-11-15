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Полонский сообщил об обиде «за весь стройкомплекс России»
Экс-глава «Миракса» недоволен тем, что в строительство пришли банки. «Во всех странах мира банки занимаются банковской деятельностью, девелоперы — девелоперской, люди, которые семечки продают — продают семечки», — заявил Полонский
Сергей Полонский (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Бизнесмен Сергей Полонский, руководивший девелоперской группой «Миракс Групп» в программе «Большое интервью» на платформе Premier выразил сомнение в том, что банки должны заниматься строительством и сказал, что ему обидно за отрасль. 

«Мне очень обидно за весь стройкомплекс России, потому что мы учили турок высотные здания строить, а в итоге они сейчас девелоперы, а российские компании уничтожены», — сказал Полонский.

Он добавил, что в итоге застройщиками стали банки, которые «не могут создать банковскую систему-то нормальную». По мнению Поклонского, строить дома должны профильные компании.

«Во всех странах мира банки занимаются банковской деятельностью, девелоперы — девелоперской, люди, которые семечки продают — продают семечки», — добавил он.

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Полонский добавил, что говорил об эксроу счетах (при использовании которых застройщик получает деньги от дольщиков после сдачи объекта. - РБК) еще в 2004 году. «Ребята, сделайте систему, построен фундамент — 15% денег отправлено, построен монолит — еще 30%. Когда они писали 214-й закон («Об участии в долевом строительстве». — РБК), я им говорил, что это полная фигня», — заявил он.

В 2012 году против Полонского завели уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, бизнесмен похитил более 2,6 млрд у дольщиков. Его объявили в международный розыск, но Камбоджа, где он находился на тот момент, отказала в выдаче. В мае 2015 года его задержали в Камбодже за нарушение миграционного законодательства, представитель военной полиции заявлял, что бизнесмен находился в стране с просроченной визой более двух лет. Полонского экстрадировали в Россию, где в 2017 году приговорили к пяти годам колонии, свою вину он отрицал. Из-за истечения срока давности дела его освободили в зале суда. 

Авторы: Евгений Калюков, Константин Нагаев
Теги: Сергей Полонский
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