Полонский сообщил об обиде «за весь стройкомплекс России»

Экс-глава «Миракса» недоволен тем, что в строительство пришли банки. «Во всех странах мира банки занимаются банковской деятельностью, девелоперы — девелоперской, люди, которые семечки продают — продают семечки», — заявил Полонский

Сергей Полонский (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Бизнесмен Сергей Полонский, руководивший девелоперской группой «Миракс Групп» в программе «Большое интервью» на платформе Premier выразил сомнение в том, что банки должны заниматься строительством и сказал, что ему обидно за отрасль.

«Мне очень обидно за весь стройкомплекс России, потому что мы учили турок высотные здания строить, а в итоге они сейчас девелоперы, а российские компании уничтожены», — сказал Полонский.

Он добавил, что в итоге застройщиками стали банки, которые «не могут создать банковскую систему-то нормальную». По мнению Поклонского, строить дома должны профильные компании.

«Во всех странах мира банки занимаются банковской деятельностью, девелоперы — девелоперской, люди, которые семечки продают — продают семечки», — добавил он.