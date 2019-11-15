Московское метро заказало спецодежду у дизайнера олимпийской сборной

Как пояснили РБК в пресс-службе московского метро, «Азбука защиты» уклонилась от подписания контракта. За это Федеральная антимонопольная служба внесла организацию в реестр недобросовестных поставщиков.
Владельцы ООО «Заспорт», согласно ЕГРЮЛ, — Дмитрий Длужанский и ООО «Флагман». Последнее — владелец торгового центра «Флагман» в московском районе Ховрино и дочерняя компания спортивного общества «Динамо», свидетельствует база СПАРК. Возглавляет ООО «Флагман» Николай Ступаков, также руководящий Институтом проблем безопасности СНГ. Его заместителем в институте является дизайнер Анастасия Задорина.
Название нового поставщика метро совпадает с принадлежащим Задориной производителем формы для олимпийской сборной России Zasport. Связь между компаниями подтвердила РБК главный дизайнер и основной акционер Zasport Анастасия Задорина. «Zasport с 2012 работает на рынке b2b, производство спецодежды — одно из направлений нашей работы. У нас имеются достаточный профессиональный ресурс и экспертиза в области дизайна, разработки и производства», — заявила Задорина.
Она назвала сотрудничество с метро стратегически важным для компании проектом, который может не ограничиться пошивом спецодежды: «Я очень надеюсь, что наше сотрудничество не ограничится производством спецодежды, а мы еще и разработаем совместную коллекцию одежды, тем более что московское метро сейчас стало близко к моде и искусству как никогда раньше. Здесь проводятся fashion-показы, выставки, мероприятия, и это очень здорово». По ее словам, шить спецодежду для метро будут партнеры компании в России.
Чем известна компания Zasport
В начале 2017 года Zasport было выбрано экипировщиком олимпийской сборной России, до этого 15 лет форму поставляла Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича.
Zasport входит в ZA Group, которая помимо спортивного направления развивает бренды anastasiAZadorina и занимается организацией и PR-сопровождением мероприятий. Основной владелец и дизайнер бренда Анастасия Задорина — дочь генерал-полковника ФСБ и президента волейбольного клуба «Динамо» Михаила Шекина. Спортивное направление компании было создано в 2012 году, среди клиентов производителя — «Динамо», Внуково, «Норильский никель», «Росатом».
Как изменятся одежда сотрудников метро и ее цена
Ранее метрополитен заказывал спецодежду в 2018 году. Три контракта получило АО «Восток-Сервис-Спецкомплект» — один из крупнейших в России поставщиков спецодежды, еще один — ООО «Контур-21 век». Общая сумма контрактов — почти 114 млн руб. Тогда закупили 124,6 тыс. единиц спецовки и средств защиты.
Фото: ГУП «Московский метрополитен» / АО «Восток-Сервис-Спецкомплект» / ООО «Заспорт»
Согласно тендерной документации для новой закупки, дизайн некоторых предметов униформы немного изменился, однако состав тканей остался прежним. «В техническом задании представлены типовые эскизы спецодежды с указанием, как именно требуется наносить элементы фирменного стиля. Эскизы были в 2019 году выполнены силами Московского метрополитена и вошли в стандарт корпоративной спецодежды», — сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.
В начале 2019 года женский костюм для защиты от общих производственных загрязнений, состоящий из куртки и брюк, поставлялся по цене 1821 руб. за штуку, в новом контракте цена за такой костюм — 3113 руб. за штуку. Женский костюм на утепляющей прокладке, состоящий из куртки и полукомбинезона, по предыдущему контракту стоил 3734 руб., а по контракту с «Заспорт» — 8243 руб. Мужской сигнальный костюм повышенной видимости на утепляющей прокладке стоил 3558 руб., а стал стоить 7853 руб. Выросли цены и на ряд других позиций контракта.
«Мы изменили стандарт спецодежды работников метрополитена с учетом пожеланий наших сотрудников: новая спецодежда будет более удобной и функциональной», — заявили РБК в пресс-службе метро, отметив, что обеспечивают спецодеждой более 46 тыс. сотрудников — от слесарей до машинистов. По словам представителя метро, в техзадание были внесены изменения и улучшения, а стоимость наименований является обоснованной, сформирована по итогам сбора коммерческих предложений на рынке и прошла независимую экспертизу Городского агентства управления инвестициями.
«По просьбе Московского метрополитена мы предложим внести небольшие изменения в дизайн формы, чтобы сделать ее более удобной и функциональной, но будем работать строго в соответствии с предоставленными нам регламентом и согласованным техническим заданием», — заявила Задорина.