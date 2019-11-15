Московское метро заказало спецодежду у дизайнера олимпийской сборной

Метрополитен потратит ₽433 млн на закупку шапок, курток и перчаток для сотрудников. Цена части элементов заказа за год выросла, но одежда «будет более удобной и функциональной», а поставлять ее будет компания Анастасии Задориной

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Кто стал новым поставщиком метро

ГУП «Московский метрополитен» заключило два контракта на поставку спецодежды с созданным в начале года ООО «Заспорт», следует из закупки столичного метро. За 433 млн руб. метро получит несколько тысяч теплых курток, комбинезоны, резиновые сапоги, зимнюю обувь, шапки, рукавицы, перчатки и отражающие жилеты.

Первый контракт на сумму почти 225 млн руб. был опубликован 30 октября (по нему метро получит 285 тыс. единиц спецодежды до 20 января 2020 года). Второй контракт — на 208 млн руб. — опубликован 8 ноября (по нему поставки завершатся 3 февраля 2020 года, всего будет поставлено более 49 тыс. единиц спецодежды).

В обоих случаях в тендерах на поставку спецодежды для метро участвовало несколько компаний (их названия не раскрываются на сайте госзакупок), победил

«Заспорт».

Компания была основана в феврале 2019 года, ее уставный капитал — 100 млн руб. Через пять месяцев после основания «Заспорт» участвовало в аналогичном конкурсе метрополитена на поставку спецодежды и стало победителем, хотя не сразу: тогда конкурс выиграло ООО «Азбука защиты», предложившее значительное снижение от начальной цены — 38,5%, или 87 млн руб. Однако компанию признали уклонившейся от заключения контракта и провели два новых тендера. В них выиграло «Заспорт», предложившее снижение в 0,5%.