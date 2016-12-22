ФСБ задержала инспектора ГИБДД при получении ₽300 тыс.

Сотрудники управления «М» ФСБ вместе с сотрудниками управления собственной безопасности задержали капитана ГИБДД. Его подозревают в попытке скрыть факт причинения вреда здоровью в ДТП

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Оперативники управления «М» УФСБ по Москве и области (курирует борьбу с коррупцией в полиции) совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по столице 14 ноября задержали при получении 300 тыс. руб. инспектора группы по исполнению административного законодательства ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу Москвы Романа Тюренкова. Об этом РБК рассказал источник в правоохранительных органах, информацию подтвердил собеседник в столичном главке МВД.

«Тридцатидевятилетний капитан полиции был задержан при получении 300 тыс. руб. от потерпевшего, который обратился с заявлением в правоохранительные органы и сообщил о том, что у него вымогают денежные средства», — рассказал источник.

По его словам, взятка была получена за то, чтобы написавший заявление мужчина не был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее легкий и средний вред здоровью потерпевшего). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавил он.

Задержанный инспектор находится на службе в полиции с 1997 года, рассказал источник.

РБК направил запрос в ГУ МВД России по Москве с просьбой прокомментировать задержание.

Ранее инспектор ГИБДД в СВАО Роман Тюренков фигурировал в скандале с уголовным делом о смертельном ДТП с участием подполковника ФСБ, сообщала в 2013 году «Новая газета».

В деле речь шла о гибели 75-летней Зинаиды Чапановой, которую на пешеходном переходе в 2011 году сбил черный джип Nissan Patrol. По словам родственников, пожилая женщина смогла оттолкнуть с проезжей части десятилетнего внука, который не пострадал. но сама получила несовместимые с жизнью переломы костей черепа, таза, ребер и другие травмы. При этом водитель — сотрудник 16-го Центра ФСБ России Николай Ермилов утверждал, что пожилая женщина не касалась его автомобиля, а поскользнулась и упала на проезжую часть.

Инспектор Тюренков провел проверку обстоятельств ДТП и постановил отказать в возбуждении дела, потому что в действиях Ермилова «нет признаков состава преступления», а погибшая сама виновна в происшествии.

Родственники Чапановой через суд добились возбуждения уголовного дела по ч. 3. ст. 264 УК (совершение ДТП с причинением смерти по неосторожности). Только после запроса следствия выяснилось, что Ермилов — старший научный сотрудник в 16-м Центре ФСБ. Этот факт виновник ДТП пытался скрыть от правоохранительных органов, рассказал РБК адвокат Саид-Магомед Чапанов, представлявший в суде интересы потерпевших.

Дело в отношении Ермилова было передано в военную прокуратуру и дошло до суда. Согласно приговору, сотрудник ФСБ был осужден на один год лишения свободы в колонии-поселении. Московский гарнизонный военный суд также обязал его выплатить семье погибшей компенсацию морального ущерба в 500 тыс. руб. и 380 тыс. руб. в качестве компенсации расходов.